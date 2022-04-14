«المصرية للاتصالات» تطلق قافلة مواد غذائية لدعم أهالي قرى الشيخ زويد

قامت الشركة المصرية للاتصالات WE بإطلاق قافلة مواد غذائية لدعم أهالي الشيخ زويد العائدين إلى قراهم بمحافظة شمال سيناء، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، وتستهدف القافلة توفير المواد الغذائية الأساسية لأهالي قرى مركز الشيخ زويد لدعمهم في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وقد رافق القافلة فريق عمل المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات لمتابعة عملية توزيع المساعدات ومشاركة الأهالي فرحة العودة إلى قراهم والتجمعات البدوية بعد سبع سنوات من تعرضها للهدم والتدمير نتيجة العمليات الإرهابية في المنطقة.

تأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الشركة المصرية للاتصالات على المساهمة فى دعم جهود الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء، وإيمانًا منها بأهمية دورها المجتمعي في تقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والمساهمة في رفع المعاناة عن أهالي المنطقة والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات “إن إطلاق هذه القافلة يأتي تأكيدًا لإيمان المصرية للاتصالات الراسخ بدورها المجتمعي الرائد كشركة وطنية في تقديم كل سبل الدعم لكل أطياف المجتمع وتعزيز جهود التنمية بكل أشكالها، سواء من خلال تقديمها لخدمات اتصالات متميزة أو من خلال مساهماتها في مجال المسئولية المجتمعية والتي ترتكز إستراتيجيتها على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من الأسر الفقيرة، خاصة أهالي المناطق المتضررة إثر العمليات الإرهابية الغادرة ومساعدتهم على مواجهة أية تداعيات طارئة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لضمان سبل حياة كريمة لهم”.

وقد أشاد اللواء نبيل أبو النجا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، بالجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات للوقوف إلى جانب أهالي سيناء، بالتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية والإبداع على مدار عدة أعوام مضت، وهو ما يؤكد أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات الوطنية في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة المصرية للاتصالات شاركت مؤسسة مصر للتنمية والإبداع، خلال الأعوام السابقة، في العديد من المبادرات المثمرة بمحافظة شمال سيناء؛ منها توفير سماعات الأذن الخارجية لأطفال المحافظة الذين أصابهم ضعف السمع نتيجة التفجيرات والعمليات الإرهابية التي شهدتها المحافظة،

بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة “قافلة الشتاء” في ديسمبر 2020 لدعم عدد 1300 أسرة من أهالي القرى الأكثر احتياجًا بمركز بئر العبد، كذلك فإن الشركة بصدد دعم “مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش” والذي يخدم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة (سمعيًّا وبصريًّا وفكريًّا).