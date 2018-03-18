المصرية للاتصالات تطلق أنظمة فواتير عملاء we

المال - خاصتعتزم الشركة المصرية للاتصالات، إطلاق أنظمة الفواتير لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we»، بالسوق المحلية، بداية أبريل المقبل.وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إنها تقوم حاليا بتدريب موظفى شبكة موزعيها المعتمدين بنظام الفرانشايز، على بيع أنظمة الفواتير post paid للجمهور، بال

المال – خاص

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات، إطلاق أنظمة الفواتير لعملاء الشبكة الرابعة للمحمول «we»، بالسوق المحلية، بداية أبريل المقبل.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إنها تقوم حاليا بتدريب موظفى شبكة موزعيها المعتمدين بنظام الفرانشايز، على بيع أنظمة الفواتير post paid للجمهور، بالإضافة إلى التجهيز لإطلاق حملة إعلانية جديدة، بمشاركة ممثل ومطرب شعبى، تتضمن شرحاً وافياً بالأنظمة الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن الأنظمة المرتقبة ستوفر للعملاء أرقام مميزة، بالإضافة إلى توليفة من دقائق المكالمات الصوتية، ووحدات الميجابايت، بأسعار أقل من شركات المحمول الثلاثة «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات»، مؤكدة أن نظام الفاتورة يتيح استخدام 10 شرائح كحد أقصى، طبقا لتعليمات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وبحسب أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للمصرية للاتصالات، فإن عدد عملاء «we»، منذ إطلاق الشركة خدمات المحمول رسميا فى 18 سبتمبر 2017، بلغ 2.7 مليون عميل.

وكانت الشركة ترهن إطلاق أنظمة فواتير we، ببدء عمل الموزعين رسميا، ويصل سعر الخط إلى 15 جنيها.

واتفقت «المصرية» منذ عدة أشهر مع مجموعة من الشركات على تقديم خدمات المحمول بنظام «فرانشايز» – حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح، من أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN، ووايب سايت، وخيول نت.