المصرية للاتصالات تطالب موزعيها بالتوقف عن افتتاح فروع جديدة

محمود جمال وسمية كمالطالبت الشركة المصرية للاتصالات، موزعيها المعتمدين بالتوقف عن افتتاح فروع جديدة لتقديم خدمات المحمول على مستوى الجمهورية، معللة ذلك بالتأكد من جاهزية الفروع القائمة تماما.وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إن محمد أبو طالب، نائب رئيس المصرية للشئون التجارية، شدد خلال اجتماعه من

محمود جمال وسمية كمال

طالبت الشركة المصرية للاتصالات، موزعيها المعتمدين بالتوقف عن افتتاح فروع جديدة لتقديم خدمات المحمول على مستوى الجمهورية، معللة ذلك بالتأكد من جاهزية الفروع القائمة تماما.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة، إن محمد أبو طالب، نائب رئيس المصرية للشئون التجارية، شدد خلال اجتماعه منذ أيام مع بعض كبار الموزعين، على ضرورة تحديث الفروع الموجودة بعد معاينتها وإبداء ملاحظات عليها، وعدم التوسع فى إنشاء أخرى جديدة بالوقت الراهن.

وأوضحت لـ«المال» أن «أبو طالب» تطرق أيضا خلال الاجتماع إلى وضع الشركة كلاعب جديد بسوق المحمول، وفرص النمو المتوقعة عقب تحولها إلى مشغل اتصالات متكامل دون الدخول فى تفاصيل، وتحديد موعد معين لتقديم الخدمة عبر منافذ الموزعين.

يشار إلى أن «المصرية» تعاقدت منذ أسابيع مع 16 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «الفرانشايز».

فى سياق متصل، أكدت المصادر أن «المصرية للاتصالات» تعد ملحقا خاصا بنسب العمولة المقترحة مع موزعيها – لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن – بغرض إرفاقه فى النسخ النهائية قبل إبرام العقود المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال مصدر مسئول بالشركة إنها تفحص حاليا شكاوى موزعيها بما يحقق مصالحها الاستثمارية، وأبرزها عدم تطبيق شروط ومواصفات فنية عادلة وموحدة على جميع فروع الموزعين.

يذكر أن «المصرية للاتصالات» بدأت منذ 18 سبتمبر الماضى تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر كمرحلة أولى بنظام التجوال المحلى لحين بناء شبكاتها المستقلة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

كانت «المال» قد انفردت فى 16 أغسطس الماضى، بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى الشركة، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة.