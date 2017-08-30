المصرية للاتصالات تسدد أقساط 4G فى أغسطس سنويا

سمية كمال: تعتزم الشركة المصرية للاتصالات سداد المبلغ المتبقى من تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G إلى مرفق تنظيم الاتصالات فى شهر أغسطس من كل عام لمدة 3 سنوات. وقال مصدر مسئول بالشركة ، أن المصرية للاتصالات ستقوم بسداد القسط الأول والبالغ 235 مليون جنيه و 26 مليون دولار إلى المرفق من إجمالى 1.8 مل

سمية كمال:

تعتزم الشركة المصرية للاتصالات سداد المبلغ المتبقى من تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G إلى مرفق تنظيم الاتصالات فى شهر أغسطس من كل عام لمدة 3 سنوات.

وقال مصدر مسئول بالشركة ، أن المصرية للاتصالات ستقوم بسداد القسط الأول والبالغ 235 مليون جنيه و 26 مليون دولار إلى المرفق من إجمالى 1.8 مليار جنيه نصفها بالجنيه ، والآخر بالدولار.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات وقعت على بنود تراخيص الجيل الرابع قبل نهاية العام الماضى . بقيمة 7.08 مليار جنيه ، سددت منها 5.2 مليار جنيه نصفها بالجنيه والآخر بالعملة الأمريكية ، واتفقت على تقسيط المبلغ المتبقى 1.8 مليار جنيه على 4 سنوات.

وأوضح المصدر لـ”المال” أن الشركة اتفقت مع مسئولى المرفق على تحصيل باقى القيمة على 3 أقساط متساوية تستحق فى شهر أغسطس من كل عام.

وبموجب التراخيص ، فإن الشركة حصلت على ترددات 15 ميجاهرتز فى الحيز 700 ، و 1800 لتقديم خدمات المحمول والتحول إلى مشغل خدمة متكامل بالسوق المحلية إلا أنها ستقدم الخدمة كمرحلة أولى عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى القاهرة والاسكندرية والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.

وأكد أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية للاتصالات ، فى تصريحات سابقة ، أن الشركة تعتزم تقديم خدمات المحمول للعملاء قبل نهاية فصل الصيف الحالى، موضحأ انها تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 أعوام على الأقل لبناء شبكة محمول تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ، إلا أن ذلك لا يعنى تأخر إطلاق خدمة الموبايل بالوقت الراهن بنظام التجوال المحلى على شبكات المحمول.

