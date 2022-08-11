المصرية للاتصالات تسجل 20.4 مليار جنيه إيرادات خلال النصف الأول من 2022

سجلت الشركة المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات مجمعة خلال النصف الأول من 2022 بقيمة بلغت20.4 مليار جنيه محققة نموا بنسبة بلغت 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بارتفاع عائدات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 18%، و إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة16% على خلفية الزيادة فى إيرادات خدمات البيانات والبنية التحتية ومبيعات سعات الكابلات البحرية.

3.6 مليون مشترك جديد على شبكة we

وأظهرت نتائج أعمال الشركة نموا فى قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 10% كما ارتفع أيضا عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 13% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 44% من خلال إضافة 3.6 مليون مشترك جديد منهم 2.1مليون عميل ضمن مشروع المدراس ومبادرات التضامن الاجتماعي.

وحققت المصرية للاتصالات صافي ربح بعد خصم الضرائب بلغت قيمته 3.8مليار جنيه وبعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية 4.1مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 16%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل الأداء التشغيلي القوي والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، وانخفاض تكلفة الفائدة مما حيد من أثر الارتفاع البالغ 27% في مصروفات الإهلاك والإستهلاك.

بينما وصل صافي التدفق النقدي التشغيلي إلى 8.3مليار جنيه محققا نسبة 103% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك خلال النصف الأول من عام 2022.

النفقات الرأسمالية تستحوذ علي 14 % من إيرادات الشركة

فىي سياق متصل ، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة نسبة ١٤% من إجمالي الإيرادات بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية ٣٩% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت إلى ٨ مليار جنيه (تصل النسبة إلى ٣١% بعد استبعاد تكاليف الرخصة)

وحقق صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك على أساس سنوي مقدارها ١,١ مرة مقارنة بـ ١,٢ مرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ حيث انخفض إجمالي الدين بنسبة ٦% عن الربع الماضي.

فيما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة للنصف الأول للعام ٢٠٢٢ مبلغ قدره ٠,٦ مليار جنيه. (يصل إجمالي التدفقات إلى ١.٨ مليار جنيه بعد إضافة توزيعات الأرباح من شركة فودافون مصر والتي حصلت عليها الشركة مؤخرا خلال شهر يوليو ٢٠٢٢.)

عادل حامد : قادرون على تحقيق هوامش ربحية مرتفعة رغم تقديم موعد العلاوة الدورية السنوية

وعلق عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام ٢٠٢٢ قائلاً: “فخور بقدرة الشركة على تحقيق هذا الأداء المالي والتشغيلي المتميز خلال النصف الأول من العام على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها العالم كتغير أسعار صرف العملات والتضخم والضغوط الناجمة من مشكلات الاستيراد” .

وتابع حامد : أظهرت الشركة نموا على مستوى كافة وحدات الأعمال، وحقق إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام نموا قدره ١٧% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة مع استمرار ارتفاع إيرادات البيانات كمحرك رئيس لهذا النمو بنسبة وصلت ٥٢%.

واستطرد: مازلنا قادرين على تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من قيامنا بتقديم موعد العلاوة الدورية السنوية لعام ٢٠٢٣ بداية من شهر ابريل ٢٠٢٢، لدعم موظفي الشركة خلال تلك الفترة الصعبة”.

وقال: “كما نجحنا من خلال الإدارة الجيدة للدين من استيعاب الأثر السلبي لانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، حيث استقر معدل الفائدة الفعلي عند ٥,٥%. كذلك فقد انعكس أدائنا المالي والتشغيلي المتميز على صافي التدفقات النقدية الحرة للشركة حيث بلغت ٠,٦ مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة فودافون في يوليو من عام ٢٠٢٢ البالغة ١,٢ مليار جنيه طبقا لاتفاقية المساهمين المعدلة”.



وتابع : “نتطلع إلى مواصلة النمو على كافة الأصعدة عن طريق ما نمتلكه من بنية تحتية مميزة محليا ودوليا عن طريق البحث واستغلال كافة الفرص المتاحة في السوق مع الاستمرار في ترشيد النفقات دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للعملاء”.

وأردف قائلا : “من ناحية أخرى نعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية الموقعة حديثا مع شركة أورنج مصر لخدمات التجوال المحلي، كخطوة تعكس جهودنا المستمرة لتطوير مجموعة خدماتنا المتنوعة وتعزيز هوامش الربحية لخدمات المحمول والشركة بشكل عام، وكشأننا دائما نسعى لاقتناص الفرص المميزة في السوق للوصول بالشركة إلى مزيد من النجاحات مما ينعكس على تعظيم العائد لمساهمي الشركة.”