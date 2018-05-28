المصرية للاتصالات تستهدف 600 فرع فرانشايز

المال-خاصتستهدف الشركة المصرية للاتصالات،الوصول بحجم شبكاتها إلى 600 فرع لخدمات المحمول، والإنترنت والأرضى، بنظام الفرانشايز للموزعين، قبل نهاية العام الحالى.وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة لـ «المال»، إن «المصرية» بصدد إتاحة التعاقد على خدمات التليفون الأرضى بمنافذ موزعي

المال-خاص

تستهدف الشركة المصرية للاتصالات،الوصول بحجم شبكاتها إلى 600 فرع لخدمات المحمول، والإنترنت والأرضى، بنظام الفرانشايز للموزعين، قبل نهاية العام الحالى.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة لـ «المال»، إن «المصرية» بصدد إتاحة التعاقد على خدمات التليفون الأرضى بمنافذ موزعيها المعتمدين، الذين يقدمون خدمات we، ويبلغ عددهم 17 موزعاً، يمتلكون 300 فرع.

وأوضحت أن متوسط مبيعات خطوط we يتراوح بين 100 إلى 150 ألف خط شهرياً للموزع الواحد، وتسعى الشركة لمضاعفة العدد بحلول يوليو المقبل .

كانت «المصرية» قد تعاقدت منذ عدة أشهر مع مجموعة موزعين للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام فرانشايز – حق استخدام العلامة التجارية مقابل نسبة من الأرباح – ومن أبرزهم: سبرنت إيجيبت، وداتا نت، حبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت، ومصر دى إس إل، وفيوتشر، وإيه تى داتا، وفرى تل، ودوت إيجبيت، وفيوتشر ICT، والعربية، وAUN، ووايب سايت، وخيول نت.

ويحصل الموزع على 35 جنيهاً عن كل خط مكالمات باقة كنترول 20 جنيهاً، منها 5 جنيهات عمولة بيع، و10 جنيهات عند تواصل العميل مع كول سنتر المصرية للاتصالات، واستكمال البيانات الشخصية للتفعيل، و 20 جنيهاً عند التشغيل الفعلى، وإجراء المكالمات.

بينما يحصل على 55 جنيهاً عن كل خط مكالمات باقة كنترول 40 جنيهاً، منها 5 جنيهات عمولة بيع، 20 للتفعيل، و 30 عند التشغيل، بالإضافة إلى 75 جنيهاً للخط الفاتورة، منها 5 جنيهات عمولة بيع، و30 عند التفعيل، و40 للتشغيل، و%2.5 عن كل كارت شحن، و%2 لعمليات الشحن على الهوا.