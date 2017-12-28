المصرية للاتصالات تستهدف زيادة أرباحها 25%

رجب عزالديناعتمد مجلس إدراة شركة المصرية للاتصالات، بجلستها المنعقدة -أمس الأربعاء- موازنة عام 2018، مستهدفًا ارتفاع أرباحها بنسبة أكثر من 25%.وتوقعت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، نمو إيرادات النشاط بمعدل يتراوح بين أحادي مرتفع وثنائي منخفض في موازنة 2018، وتستهدف معدل إنفاق رأس

رجب عزالدين

اعتمد مجلس إدراة شركة المصرية للاتصالات، بجلستها المنعقدة -أمس الأربعاء- موازنة عام 2018، مستهدفًا ارتفاع أرباحها بنسبة أكثر من 25%.

وتوقعت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، نمو إيرادات النشاط بمعدل يتراوح بين أحادي مرتفع وثنائي منخفض في موازنة 2018، وتستهدف معدل إنفاق رأسمالها من إجمالي إيرادات نشاط قدره 30%.

وقال المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة: “إنه رغم أعمال المحمول لا تزال فى بدايتها، إلا أننا نرى نموًا فى سوق البيانات مدعوماً بالقاعدة العريضة من الشباب المصرى، واستثماراتنا فى الشبكة على مدار الخمس سنوات الماضية”.

وسجلت المصرية للاتصالات أرباحًا بقيم مليار جنيه تقريبًا، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 867.3 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى في 2017 إلى 3.54 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.18 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.