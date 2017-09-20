المصرية للاتصالات تستهدف جذب 2 مليون عميل محمول شهريا

محمود جمال وسمية كمال:تستهدف الشركة المصرية للاتصالات جذب مليونى عميل، من سوق خدمات المحمول شهريا، بحسب أكثر من مصدر مسئول بها، وعلمت «المال»، أن الشركة الحكومية بصدد إتاحة خدمات الدعم الفنى، وبيع الخطوط الجديدة فى 3 سنترالات جديدة، «الدقى، ومصر الجديدة، والعتبة»، إلى جانب

محمود جمال وسمية كمال:

تستهدف الشركة المصرية للاتصالات جذب مليونى عميل، من سوق خدمات المحمول شهريا، بحسب أكثر من مصدر مسئول بها، وعلمت «المال»، أن الشركة الحكومية بصدد إتاحة خدمات الدعم الفنى، وبيع الخطوط الجديدة فى 3 سنترالات جديدة، «الدقى، ومصر الجديدة، والعتبة»، إلى جانب سنترال أحمد عرابى بمنطقة المهندسين، من بين نحو 200 سنترالاً تابعاً لها بمختلف المحافظات، سيتم تفعيلها تدريجياً خلال الشهر الحالى.

يشار إلى أن «المصرية» أطلقت شبكتها الرابعة للمحمول، بعلامة تجارية جديدة باسم «WE» وبشرائح تحمل كود 0155، فى احتفالية مساء أول أمس.

وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، إن شركته تعاقدت مع «المصرية للاتصالات» على شحن أرصدة عملاء المحمول، عبر شبكتها الإلكترونية، ومن المقرر إتاحة الخدمة قبل نهاية الأسبوع الحالى.

وتوفر «المصرية للاتصالات» مجموعة من العروض للعملاء تستمر لمدة 6 أشهر تتضمن أرخص سعر لدقيقة المكالمات الصوتية والرسائل النصية SMS والميجابايت عند 12 قرشًا، وطرحت نظامين للاشتراك فى خدمة المحمول؛ مع إمكانية انتقال العميل من أى شبكة إليها بنفس الرقم دون تغيير، شرط مرور عام واحد على الاشتراك مع الشركة المتعاقد معها، وباقات للاشتراك فى إنترنت المحمول تبدأ من 10 جنيهات وحتى 200 جنيه.

كما ستتيح الشركة لعملائها نظام المحاسبة بفاتورة مجمعة شهريا لاحقا، تضم اشتراكات خدمات الهاتف الأرضى والإنترنت فائق السرعة، ADSL والمحمول.

يأتى ذلك رغم طلب شركات المحمول «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» رفع أسعار الخدمة المقدمة للمشتركين، بعد ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة الزيادات الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار المشتقات البترولية والكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات عن انتهاء جهاز تنظيم الاتصالات من فحص الدراسات المقدمة من شركات المحمول، بشأن أثر زيادة تكاليف التشغيل على أسعار الخدمة ومن المقرر تحديد موقفه النهائى من الزيادات المقترحة خلال أيام.

وقال احمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ «المصرية»، أن الشركت ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال العام الجارى من أجل تطوير السنترالات وخدمة العملاء، وإنشاء مراكز متطورة لتقديم خدمات المحمول، تتضمن تكلفة الحملة التسويقية لتحديث شبكة بنيتها التحتية من الكابلات.

وبدأت الشركة فى تقديم خدمات المحمول للعملاء بتكنولوجيا الجيلين الثانى والثالث عبر شبكة اتصالات مصر، بنظام التجوال المحلى، ومن المقرر تقديمها خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G يوم 28 سبتمبر الجارى.

وأكد مصدر بالقطاع إنه بموجب بنود قانون تنظيم الاتصالات 10 لعام 2003، لا يحق لجهاز تنظيم الاتصالات إلغاء عروض «المصرية للاتصالات»، لا سيما أنها حصلت بالتأكيد على موافقته قبل طرحها بالأسواق، مشيرا إلى أن تلك العروض «مؤقتة» ولا تؤثر على مناخ المنافسة، لا سيما أن المصرية لاعب جديد فى سوق المحمول.

وبموجب المادة 27 من قانون الاتصالات 10 لعام 2003، فإنه يحق لمجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض عروض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة، بأقل من أسعارها المعتمدة، وإلغائها حال الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، أو مستوى أداء الخدمة.