«المصرية للاتصالات» تستقبل وفدًا ليبيًّا لبحث التعاون في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

استقبل المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ونواب الرئيس التنفيذي، وفدًا ليبيًّا من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، برئاسة الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناولت المباحثات استعراض إستراتيجية ورؤية المصرية للاتصالات، والتي ترتكز على محورين رئيسيين؛ محور دولي وهو العمل على أن تصبح مصر نقطة ارتكاز رقمية لحركة البيانات الدولية،

ومحور محلي وهو الوصول لأفضل مقدم لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،

حيث تبنّت الشركة مفهوم “الهرم الرقمي” لتحقيق تلك الإستراتيجية، تتمثل قاعدة هذا الهرم في البنية التحتية المتطورة وصولًا إلى خدمات وتطبيقات تمكِّن المواطن المصري من الاستفادة الحقيقية لعمليات التحول الرقمي.

وشهد الاجتماعُ الدور المحوري الذي تلعبه “المصرية للاتصالات” في عمليات التحول الرقمي وإحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات المقدمة على جميع المستويات، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية واضحة تتمشى مع خطة الدولة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والعالمي والتحول لمجتمع رقمي.

كما تضمّن الاجتماع بحث الرؤى وتعزيز ودعم التعاون الثنائي بين الجانبين في مجالات البنية التحتية الرقمية، وشبكات التراسل، والشبكة الفقرية، وشبكات الألياف الضوئية للإتاحة، وشبكات أجهزة الإتاحة بتكنولوجيا الــFTTH ومراكز البيانات ومجالات إدارة وتطوير الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب والتأهيل المهني، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات الفنية والتقنية بما يدعم عمليات التطوير والتأهيل التي ينشدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي.

وأكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين على مرّ السنين، مضيفًا أن تلك العلاقات تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر على كل المستويات والأصعدة لتحقيق النهضة التي تستهدفها الحكومة والشعب الليبي.

وأضاف: “شرفنا بزيارة أشقائنا من الجانب الليبي، ونتطلع لتحقيق تعاون بناء اعتمادًا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من إمكانيات فنية وخبرات بشرية تمتد لأكثر من 160 عامًا”،

موضحًا أن “المصرية للاتصالات” تدعم كل الجهود التى تبذلها الحكومة الليبية للنهوض وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي، وأن الشركة لن تدخر أي جهد في نقل الخبرات وتحقيق التعاون بين الجانبين، خاصة في وقتٍ باتت فيه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع رقمي والبنية الرئيسية لخطط التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس الشركة القابضة للاتصالات الليبية، عن سعادته بزيارته للشركة المصرية للاتصالات، والاطلاع عن قرب على المشروعات التي تنفذها الشركة داخل سوق الاتصالات المصري، مضيفًا أن تلك المباحثات تعد ركيزة وخطوة جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق الاستفادة من التجربة المصرية في عمليات التحول الرقمي بمؤسسات الدولة، وميكنة العمليات الخدمية الحكومية.

حضر المباحثاتِ من الجانب الليبي، الشارف امحمد هبلي مستشار سياسي بوزارة الخارجية الليبية، ووليد امحمد الغالي سكرتير أول بوزارة الخارجية الليبية، والدكتور مجدي علي الشيباني رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات،

والمهندس عادل بشير أبوفارس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية، والمهندس محمد علي بالراس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وعاطف سالم الأحرش رئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات، ومحمد المهدي أبو هبيشة المدير العام لشركة البنية للاستثمار والخدمات، وعبد المنعم خليفة الحجاجي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وطارق علي الشطشاط رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا،

وعبد الباسط السنوسي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، واعمار محمد البوزيدي رئيس مجلس إدارة شركة الجيل الجديد، والمهندس عبد الخالق عاشور رئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد،

ومن الشركة القابضة للاتصالات كل من محمد الصادق أبوسماحة مدير إدارة الاستثمار والمساهمات، وخالد مفتاح زغينين مدير المكتب القانوني، ونضال سالم ار ميضه مستشار رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الرحمن بالحاج مدير مكتب الإعلان والتواصل، ونور الدين محمد الويفاتي مسئول العلاقات الخارجية، وعدد من قيادات الشركة القابضة للاتصالات الليبية والجهات التابعة لها.