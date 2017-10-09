المصرية للاتصالات ترفض اعتماد أغلب فروع موزعى المحمول

❐ مصدر بالشركة: أخطرنا غير المؤهلين فنيا بالبحث عن منافذ بديلةالمال – خاصرفضت الشركة المصرية للاتصالات، اعتماد أغلب فروع موزعيها المعتمدين الذين سيقدمون خدمات المحمول بمنطقة القاهرة الكبرى، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية، وملائمتها للعلامة التجارية الجديدة «we».

❐ مصدر بالشركة: أخطرنا غير المؤهلين فنيا بالبحث عن منافذ بديلة

المال – خاص

رفضت الشركة المصرية للاتصالات، اعتماد أغلب فروع موزعيها المعتمدين الذين سيقدمون خدمات المحمول بمنطقة القاهرة الكبرى، بحجة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية، وملائمتها للعلامة التجارية الجديدة «we».

وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات لـ«المال» إن الشركة وافقت على فروع أخرى لا تتعدى مساحتها 10 أمتار رغم تأكيد مسئوليها فى وقت سابق أن أقل مساحة يمكن قبولها هى 30 مترا.

وعلى صعيد آخر ، أكد مصدر مسئول فى «المصرية» أنها أخطرت الموزعين غير المطابقين للمواصفات خلال معاينة فروعهم المبدئية منذ إيام بإيجاد منافذ بديلة فى مناطق حيوية قبل منتصف الشهر الجارى.

يشار إلى أن «المصرية» تعاقدت منذ أسابيع مع 16 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «الفرانشايز» وهى «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT»، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت» ، و«خيول نت».

وأكد المصدر أن شركتة المصرية للاتصالات لم تشترط عددا معينا من الفروع المملوكة للموزعين كشرط لتقديم خدمات المحمول، ضمن خطتها الطموح للوصول إلى أكبر شريحة من المستخدمين خلال 6 شهور، متوقعة تحقيقها نموا يتراوح بين 3 و %7 شهريا بعد تحولها إلى مشغل متكامل للاتصالات .

وأضافت أن الشركة أبلغت الموزعين منذ أيام عن نيتها إطلاق عروض مجمعة بأسعار مخفضة قريبا تتضمن اشتراك بخدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» والهاتفين الثابت والمحمول.

يذكر أن «المال» انفردت فى 16 أغسطس الماضى، بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى المصرية للاتصالات، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع «المصرية».

بالإضافة إلى توافر أماكن لحفظ عقود ومستندات العملاء لحين إرسالها إلى الأرشيف الرئيسى الخاص بالمصرية ، وإنشاء نظام إلكترونى مرتبط بالشركة باستخدام رقم سرى واسم مستخدم.