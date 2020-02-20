«المصرية للاتصالات» تربح 2.8 مليار جنيه من «فودافون مصر» خلال 2019

حصدت الشركة المصرية للاتصالات خلال العام الماضي أرباحًا من حصتها فى “فودافون مصر” بقيمة 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه فى 2018، بزيادة 600 مليون جنيه، طبقًا لنتائج أعمال “المصرية”، اليوم الخميس.

ويتوزع هيكل ملكية فودافون مصر بواقع 55% لمجموعة فودافون العالمية، و45% للمصرية للاتصالات.

وعلمت “المال” أن سبب زيادة أرباح “المصرية” يعودي إلى الأداء التشغيلي القوي الذي حققته “فودافون مصر” خلال 2019 تزامنًا مع زيادة استثمارات الأخيرة فى تحديث شبكتها.

كانت “المصرية للاتصالات” قد عيّنت تحالفًا مكونًا من بنكي استثمار المجموعة هيرميس وسيتي بنك كمستشار مالي؛ لدراسة مصير حصتها فى “فودافون مصر” بعد تقديم شركة الاتصالات السعودية STC عرضًا إلى مجموعة فودافون العالمية للاستحواذ على كامل حصتها فى فودافون مصر.

على صعيد آخر رفعت “المصرية للاتصالات” قيمة المساهمة فى مشروع التأمين الصحي الشامل خلال العام الماضي إلى 85.2 مليون جنيه، مقابل 41.9 مليون جنيه فى 2018، بزيادة 43.3 مليون جنيه.

والتأمين الشامل عبارة عن نظام اجتماعي تُقدَّم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.

يُشار إلى أن وزارة الاتصالات تعتزم تطبيق التأمين الصحي الشامل خلال 2020 فى مدن القناة والأقصر وجنوب سيناء بعد نجاح تجربة بورسعيد.