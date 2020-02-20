المصرية للاتصالات تحقق 25 مليار جنيه فى إجمالى الإيرادات خلال 2019

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس 20 فبراير عن نتائج أعمالها عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019.

وبحسب الموقع الالكتروني للشركة، وصلت إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة المصرية لنحو ٢٥.٨ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ١٣% عن العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين.

كما حققت نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون والإنترنت الثابت بنسبة ١١% مقارنة بالعام الماضي، ومشتركي المحمول بنسبة ٣٣%.

نجحت الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ برنامج المعاش المبكر الذي شمل ٣٠٠٠ موظف بإجمالي تكلفة بلغت ١.٣ مليار جنيه.

كما استقر الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند مبلغ ٥.٨ مليار جنيه دون تغيير عن العام السابق. محققا مبلغ ٧.١ مليار جنيه بعد تحييد أثر برنامج المعاش المبكر بنسبة نمو قدرها ٢١ % مقارنة بالعام السابق بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ٢٨% متماشياً مع توقعاتنا للعام.

و قفز صافي الربح بعد الضرائب ليحقق نسبة نمو قدرها ٣٣% مقارنة بالعام السابق محققاً مبلغ ٤.٤ مليار جنيه مدفوعا بالإيرادات القوية المحققة وارباح فروق العملة وإيرادات الاستثمار من فودافون والذي حيد أثر تكلفة برنامج المعاش المبكر والزيادة في مصروفات الاهلاك والاستهلاك.