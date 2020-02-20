اتصالات وتكنولوجيا

«المصرية للاتصالات» تحصّل 493.9 مليون جنيه ضرائب قيمة مضافة من عملائها خلال 2019

الشركة سددت 736.6 مليون جنيه رسوم ترددات
محمود جمال 9:54 ص, الخميس, 20 فبراير 20 9:54 ص, الخميس, 20 فبراير 20

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كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات أن إجمالي ضرائب القيمة المضافة المحصَّلة من عملائها خلال 2019 وصل إلى 493.9 مليون جنيه، مقابل 412.7 مليون جنيه فى 2018، بزيادة 80.6 مليون جنيه.

ومن المعروف أن الحكومة تفرض ضريبة قيمة مضافة على خدمات الاتصالات بنسبة 14%.

وبحسب القوائم المالية المجمّعة الصادرة عن الشركة، اليوم الخميس، قامت “المصرية للاتصالات” بسداد نحو 736.6 مليون جنيه رسوم ترددات إلى جهاز تنظيم الاتصالات، مقارنة بـ604.4 مليون جنيه فى 2018.

كانت المصرية للاتصالات قد حصلت على رخصة المحمول وتشغيل خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات منذ أكثر من 3 سنوات، بقيمة تجاوزت الـ7 مليارات جنيه تسددها على دفعات، على أن يكون آخِر أقساط الرخصة فى سبتمبر 2020.

وقالت الشركة إنها قامت أيضًا بسداد نحو 5.8 مليار جنيه إلى مورِّدي حلول ومُعدّات شبكات الاتصالات خلال 2019، مقارنة بـ5.2 مليار جنيه فى 2018.

وحققت الشركة إيرادات مجمّعة، خلال العام الماضي، بلغت 25.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 13% على 2018، مدعومة بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغّلين.

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بقلم محمود جمال

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