المصرية للاتصالات تحصل على جائزتين عن قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات حصولها على جائزتين عن القرض المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي الذي تم توقيعه خلال عام 2021. حيث حصلت الشركة على جائزة “أفضل صفقة تمويل مشترك في شمال أفريقيا” وذلك خلال الحفل السنوي للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ((EMEA Finance، كما حصلت أيضا على جائزة “صفقة التمويل المنظم للعام” من قبل مجموعة GFC Media .

الجدير بالذكر أنه قد تم تكليف كل من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين.

وقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تغطية اكتتاب هذا القرض بنسبة 2,7 مرة مقارنة بنسبة 1,5 مرة خلال عام 2018 عندما حصلت على القرض متوسط الأجل السابق بقيمة 500 مليون دولار، ما يبرهن على ثقة المؤسسات المالية الكبيرة في استراتيجية الشركة وأدائها المالي.

تعد المجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مصدر معلوماتي رائد حيث تقوم بنشر العديد من التقارير الدورية المتعلقة بالأحداث المالية والتحديات والفرص والإنجازات في الأسواق المالية الناشئة في كل من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تعد GFC Media مجموعة متخصصة في تنظيم مؤتمرات وفعاليات التمويل والاستثمار المختلفة لدعم التواصل ما بين الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وقد علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “سعداء بالحصول على هاتين الجائزتين تقديرًا لجهودنا المتواصلة نحو الحفاظ على الملاءة المالية القوية للشركة والتي تدعم استراتيجية الاستثمار وأهداف الربحية. نشكر المرتبين الرئيسيين الأوليين للقرض، بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق لإيمانهم المستمر بجهودنا ودعمهم المتواصل نحو تحسين الشركة لهيكلها التمويلي بما يناسب احتياجاتها. كما أود أن أشكر كل البنوك المشاركة في القرض وفرق عمل المصرية للاتصالات المختلفة الذين عملوا معُا على تحقيق ذلك الإنجاز.”

وأضاف “تم استخدام تلك التسهيلات الجديدة لإعادة هيكلة الالتزامات وخفض تكلفة التمويل، بما يتماشى مع التدفقات النقدية للشركة لدعم أهدافها التشغيلية والمالية. ترتكز استراتيجية الشركة في المضي قدمًا نحو تطوير خبرة العملاء، لتقديم تجربة ذات قيمة لعملائنا لتعزيز قدرة الشركة على مواجهة المستقبل والاستمرار في تعظيم العائد لمستثمري الشركة.”