«المصرية للاتصالات» تحث عملاءها على عدم الاختلاط في التجمعات

أجرت الشركة المصرية للاتصالات we تعديلًا على شكل العلامة التجارية الخاصة بها “we ” ليصبحا حرفين منفصلين عن بعضهما، فى رسالة تؤكد ضرورة عدم التواجد والاختلاط فى التجمعات الكبيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وبحسب الصفحة الرسمية للشركة على موقع ” فيس بوك”، طالبت الشركة من عملائها بضرورة الحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين والبقاء فى المنزل تحت شعار “keep distance ..stay safe ” .

وكانت شركات المحمول الثلاث الأخرى (فودافون وأورنج واتصالات ) قد غيرت من اللوجو الخاص بها على مدار الأيام الماضية للتأكيد على أهمية الالتزام بالابتعاد عن التجمعات وتطبيق تعليمات الحكومة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا .

كما اعلن جميع المشغلين عن اتخاذ تدابير احترازية داخل مبانيها وفروعها منها السماح بالعمل من المنزل بهدف تخفيض عدد العاملين لمدة أسبوعين، والتوسع فى استخدام المطهرات ومواد التعقيم .