المصرية للاتصالات تجدد اتفاقية الخدمات الدولية مع فودافون

المال- خاصأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، تجديد اتفاقية تقديم خدمات نقل الاتصالات الدولية مع شركة فودافون مصر.وقالت "المصرية للاتصالات" إن الاتفاقية من المقرر أن تدر لها عوائد تقدر بحوالي 12 مليار جنيه، وتنتهي في 2022.وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية تنص على مد فترة الالت

المال- خاص





أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الخميس، تجديد اتفاقية تقديم خدمات نقل الاتصالات الدولية مع شركة فودافون مصر.

وقالت “المصرية للاتصالات” إن الاتفاقية من المقرر أن تدر لها عوائد تقدر بحوالي 12 مليار جنيه، وتنتهي في 2022.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقية تنص على مد فترة الالتزام التجاري المتبادل بين الشركتين لأكثر من 5 سنوات فيما يخص خدمات نقل المكالمات الدولية من وإلى السوق المصرية، وفقًا لبيان مرسل للبورصة.

واشتملت الاتفاقية المحدثة على شروط جديدة تحتوي على آليات لمواكبة متغيرات سوق الاتصالات الحالية وتمكّن كلا من الطرفين من التعاون في الحد من أعمال التحايل والتهريب للمكالمات الدولية ويسهم في تعظيم العوائد من أعمال نقل المكالمات الدولية عبر البوابة الدولية للشركة المصرية للاتصالات.