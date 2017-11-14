المصرية للاتصالات تجتذب 600 ألف عميل جديد لـwe‎

المال – خاص: قالت الشركة المصرية للاتصالات فى نتائج أعمالها الصادرة اليوم الثلاثاء، إن عدد مشتركى شبكتها الرابعة للمحمول we منذ إطلاق الخدمة فى 18 سبتمبر الماضى وحتى الآن وصل إلى 1.6 مليون مشترك ، و352 ألف عميل بنهاية الربع الثالث. وكانت الشركة قد أعلنت فى 29 أكتوبر الماضى أنها و

المال – خاص:



قالت الشركة المصرية للاتصالات فى نتائج أعمالها الصادرة اليوم الثلاثاء، إن عدد مشتركى شبكتها الرابعة للمحمول we منذ إطلاق الخدمة فى 18 سبتمبر الماضى وحتى الآن وصل إلى 1.6 مليون مشترك ، و352 ألف عميل بنهاية الربع الثالث.

وكانت الشركة قد أعلنت فى 29 أكتوبر الماضى أنها وصلت لأول مليون عميل فى خدمات المحمول عبر شبكتها الجديدة we.

وأوضحت الشركة إن إجمالى عدد مشتركي خدمات الإنترنت فائق السرعة adsl وصل إلى 3.8 مليون مشترك بزيادة قدرها 14% عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 و5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.

وبلغ إجمالي عدد مشتركي الهاتف الثابت 6.9 مليون مشترك عن الربع الثالث 2017 بزيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام السابق و4% مقارنة بالربع الثاني من عام2017.

وبلغ إجمالي عدد مشتركين في التليفون المحمول 352 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام 2017، وعلق المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لقد حققت الشركة أداءاً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2017 ، بإجمالي إيرادات بلغ 4.433 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 34% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 9% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوماً بالنمو المستمر لخدمات الإنترنت فائق السرعة والذي أدى بدوره إلى زيادة إيرادات التجزئة بنسبة 26% عن نفس الفترة”.

وأضاف البحيري أننا سنحرص على أن ينعكس مثل هذا الأداء المتميزعلي قطاع خدمات التليفون المحمول والذي تم إطلاق خدماته في 18 سبتمبر 2017.

وأوضح أن إطلاق الشركة العلامة التجارية الجديدة وشبكة (WE) لخدمات التليفون المحمول يعد بمثابة نقطة تحول الشركة المصرية للاتصالات كأول مشغل اتصالات متكامل في السوق المصري، حيث نركز كافة جهودنا لتقديم مجموعة من عروض خدمات التليفون المحمول المتنوعة للسوق، يساعدنا في ذلك هوية الشركة المتفردة والتي تبرز في قربنا لعملائنا والمرتبط بوجودنا الحالي والتاريخي في جميع أرجاء مصر، ولقد قمنا بالتزامن مع إطلاقنا لشبكة خدمات التليفون المحمول تطوير كل من الموقع الإلكتروني ومراكز خدمات العملاء للتتوائم بصورة أكبر مع السوق المستهدف وجعلنا أكثر قربا من عملائنا.

وقال البحيري “نحن متأكدين من الفرص الهائلة الموجودة في مجال خدمات التليفون المحمول، وتملؤنا الثقة في رؤيتنا طويلة الأمد بعد تحقيقنا لمليون عميل للتليفون المحمول في الشهر الأول من إطلاق الخدمة، شبكة (WE) رؤية طال إنتظارها تتحقق ، نتوجه بالشكر لكافة عملائنا ونحن نقدر ثقتهم ودعمهم للمصرية للاتصالات”.