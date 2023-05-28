المصرية للاتصالات تبيع 8.4 مليون سهم للعاملين بالشركة بقيمة 196 مليون جنيه

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الاحد، اكتمال بيع شريحة الأسهم التى خصصتها للموظفين بنسبة 0.5% من إجمالي الأسهم التى سبق، وأن وافقت على طرحها بالبورصة، بقيمة بلغت 196 مليون جنيه.

وقالت الشركة إنه بالإشارة إلى مذكرة المعلومات بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية المنشورة على شاشات البورصة، فقد تم بتاريخ اليوم 28/5/2023 بيع عدد 8,493,600 سهم بقيمة إجمالية 196,287,096 جنيه.

وكان مجلس إدارة المصرية للاتصالات، وافق على بيع 10% من حصة المساهم الرئيسي، خصصت نسبة 9.5% للشريحة الأولى للمستثمريين الاستراتجيين، حيث باعتها عبر نظام البناء السعري المُعجل، بسعر 23.11 جنيه للسهم، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة بها 504.477 مليون ألف سهم أى حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة، بينما خصصت النسبة المتبقية.