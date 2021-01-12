«المصرية للاتصالات» تبدأ توزيع خطوط «we» على طلاب جامعتى «عين شمس» و«القاهرة»

ضمن خطتها لدعم التعليم عن بعد

بدأت الشركة المصرية للاتصالات فى توزيع خطوط الشبكة الرابعة للمحمول we على طلاب جامعتى عين شمس والقاهرة، تنفيذا لاستراتيجية الدولة الهادفة للتوسع فى تطبيق تكنولوجيا التعليم عن بعد تزامنا مع جائحة فيروس كورونا.

وقال مصدر مسئول فى الشركة إن «المصرية للاتصالات» بدأت مبكرا العمل على دعم مفهوم التعليم عن بعد داخل الجامعات والاستعداد المبكر للجائحة منذ منتصف ديسمبر الماضى من خلال دراسة تقديم باقات اتصالات متكاملة بأسعار تنافسية للطلاب تتضمن وحدات ميجا بايتس ودقائق مكالمات ورسائل مجانية مقارنة بالمنافسين.

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«المال»، أن «المصرية للاتصالات» بدأت فى توزيع 9 آلاف خط للطلاب الوافدين وغير القادرين (طلاب التكافل) داخل جامعة عين شمس من خلال 8 منافذ بيع متنقلة وتم الاتفاق مع إدارة الجامعة على إتاحة الاشتراك فى خدمات الإنترنت المحمول لهؤلاء الطلاب لمدة عام .

وأكد أن الشركة تتيح أيضا لأى طالب فى الجامعات إمكانية التعاقد على تركيب خط الهاتف الأرضى والحصول على خدمة الإنترنت الثابت مع توافر عروض مميزة على أجهزة الراوتر.

كما تخطط «المصرية للاتصالات» أيضا لتوزيع 3 آلاف خط على طلاب كلية الآداب فى جامعة القاهرة، وتسعى لإبرام اتفاقات مع جامعات أخرى فى مدن الدلتا والصعيد خلال الربع الأول من العام الحالى قبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسى الجارى.

وكانت «المصرية للاتصالات» قد ساهمت خلال العام الماضى بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فى تسليم شرائح أجهزة التابلت التعليمى لطلاب الصف الأول الثانوى فى مختلف الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصًا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.