المصرية للاتصالات تبدأ بيع خطوط المحمول ‎

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات بيع خطوط المحمول اليوم الإثنين، فى سنترال أحمد عرابى بحى المهندسين.

و يعقد المهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة مؤتمرا صحفيا، يقوم خلاله بالكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بإطلاق الخدمة خلال جولته الصحفية بمركز خدمة عملاء عرابى، والمقرر افتتاحه اليوم بعد تطويره، بحضور لفيف من قيادات الشركة.

ومن المقرر إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات ” g 4″ بالسوق المحلية رسميا يوم 28 سبتمبر الجارىK خلال احتفالية كبرى فى قلعة صلاح الدين الأيوبى بمشاركة شريف إسماعيل رئيس الوزارء ، والمهندس ياسر القاضى, وزير الاتصالات ، وممثلى شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية ، ولفيف من الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع .