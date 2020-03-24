اتصالات وتكنولوجيا

«المصرية للاتصالات» تبدأ العمل بفروعها حتى الرابعة عصرًا

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة
محمود جمال 7:55 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 7:55 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة حظر التحرك، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأفادت الشركة في بيان صحفي اليوم أن المواعيد الجديدة ستسري من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يكون يوما الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

يأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، بما يضمن سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها عدم تكدس العملاء، عبر توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، فضلًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

عمومية المصرية للاتصالات تقر توزيعات نقدية لمساهميها عن 2019

المال - خاص 3:10 م, الأثنين, 23 مارس 20

“المصرية للاتصالات” تؤمن عموميتها لمواجهة فيروس كورونا

محمود جمال 3:38 م, الأحد, 22 مارس 20

«المصرية للاتصالات» تحث عملاءها على عدم الاختلاط في التجمعات

محمود جمال 12:42 ص, السبت, 21 مارس 20

الاتصالات : إتاحة الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًا

محمود جمال 2:59 م, الجمعة, 20 مارس 20

شركات المحمول تدرس قرار خفض الفائدة على استثمارات تطوير شبكتها

محمود جمال 1:25 م, الخميس, 19 مارس 20

«المصرية للاتصالات» تقرر مد فترة سداد فاتورة يناير

محمود جمال 12:44 م, الأربعاء, 18 مارس 20