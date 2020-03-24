«المصرية للاتصالات» تبدأ العمل بفروعها حتى الرابعة عصرًا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من غد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة حظر التحرك، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وأفادت الشركة في بيان صحفي اليوم أن المواعيد الجديدة ستسري من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يكون يوما الجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

يأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، بما يضمن سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها عدم تكدس العملاء، عبر توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، فضلًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.