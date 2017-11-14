المصرية للاتصالات بين نمو الإيرادات ومخاوف بنوك الاستثمار

توقع عقود قرض الـ 13 مليار جنيه خلال أسبوع

“فاروس” و “النعيم” يرجحان تأثر الربحية بسبب الالتزامات

صافي الديون يرتفع بـ 166.6% ليسجل 5.6 مليار جنيه

اجمالي القروض يزداد بـ 174.17% ليبلغ 620.276 مليون جنيه



محمود جمال – أحمد علي



“عوائد قياسية” و “توقيع قرض” عناوين حال شركة “المصرية للاتصالات” والتي نجحت في تسجيل نتائج أعمال جيدة خلال التسعة شهور الاولي من 2017، اذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 12% بالإضافة الى ارتفاع قيمة الايرادات بنسبة 37% .



ورصدت “المال” مخاوف ادارات البحوث ببنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلي من مستقبل ربحية “المصرية للاتصالات” بنهاية العام المقبل، وأرجعت تلك المخاوف الى ارتفاع ديون الشركة نتيجة القروض البنكية.



وحققت الشركة المصرية للاتصالات صافى ارباح خلال الـ 9 اشهر الأولى من العام الحالى بقيمة 3.547 مليار جنيه، مقارنة بــ 3.181 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضى ، بنسبة نمو بلغت 12% .



وقد سجلت إيرادات “المصرية للاتصالات” نحو 13.261 مليار جنيه خلال التسعة شهور المنتهية من 2017، مقابل ـ9.657 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة 37%. ، فيما ارتفع نصيب المصرية فى ارباح الشركات الشقيقة من 1.1 مليار إلى 1.8 مليار جنيه.



وارتفعت صافى ديون الشركة من 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 إلى 5.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017 ، وبلغت اجمالى النفقات الاستثمارية التى تحملتها الشركة 3.3 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة رسوم رخصة الهاتف المحمول والبالغة 7.08 مليار جنيه نصفها بالجنيه والنصف الآخر بالدولار مقارنة بـ بـ1.6 مليار عن نفس الفترة من العام السابق.



وبلغت إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من يناير حتى سبتمبر من عام 2017 الجاري نحو 620.276 مليون جنيه مقارنة بـ226.235 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضى ، علما بأن قيمة اقساط القروض والتسهيلات المستحقة خلال عام 2017 5.7 مليار جنيه مقارنة 2.7مليار جنيه.



وعلمت ” المال ” من مصادر وثيقة الصلة بشركة “المصرية للاتصالات” ستُنهي توقيع عقود اقتراض 13 مليار جنيه من 5 بنوك محلية منها “الأهلى” و “مصر” خلال الاسبوع المقبل.



وقد أعلنت “المصرية للاتصالات” سابقًا عن انها ستحصل على القرض بشرائح مختلفة منها شريحة بالجنيه وأخرى بالدولار، وذلك لتغطية تكاليف تطوير شبكتها بينتها التحتية لتقديم خدمات الجيل الرابع ” 4G ” وتستهدف انشاء ابراج جديدة لتقديم حزمة خدمات متكاملة للعملاء تتضمن صوت وبيانات وثابت ومحمول .





وأرجع مصدر مسئول بشركة “المصرية للإتصالات” – رفض ذكر اسمه – ارتفاع حجم الايرادات خلال تلك الفترة الى نمو وحدة أعمال المسكن و الاتصالات الشخصية بـ 920 مليون جنيه، والناتج عن زيادة عدد عملاء خدمات الانترنت فائق السرعة ADSL .



وأضاف في تصريحات لـ “المال” ان زيادة نشاط وحدة أعمال أعمال النواقل الدولية ( الكابلات البحرية ) وشبكات الدولى بـ 1.7 مليار جنيه و 462.4 مليون جنيه نتيجة تغير سعر الصرف ، بالإضافة إلى ارتفاع عائدات وحدة أعمال المشغلين بـ 270.337 مليون جنيه

من جهتها توقعت ادارة البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية عبر محللها المالي، محمد المسيري، انخفاض معدلات ربحية شركة المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة عبء الدين المتزايد والذي سيتم اداراجه في قائمة الدخل عقب تشغيل الأصول الممولة بالكامل، ومن ثم فأنه سيضر بشكل كبير بربحية المصرية للاتصالات.

وأضافت “فاروس” ان رصيد الدين الحالي يُفسر بسهولة مصروفات الفوائد السنوية البالغة 858 مليون جنيه، فيما أشارت الى ان مساهمة “فودافون” في أرباح المصرية للاتصالات لا يزال كبيرًا، حيث تساهم بنسبة 60٪ من صافي أرباح “المصرية” في الربع الثالث من 2017.

ورجحت ادارة البحوث بشركة فاروس صعوبة حفاظ “المصرية للاتصالات” على العوائد التاريخية المحققة خلال التسعة شهور الأولي من 2017 الجاري، اذ تتوقع “فاروس” انحصار تأثير “تعويم الجنيه” على ربحية “المصرية للاتصالات” بسبب تراجع قيمة الدولار نسبيًا بدءًا من نوفمبر 2017.

وأوصت “فاروس” بالحفاظ على الوزن النسبي لسهم المصرية للاتصالات عند قيمته العادلة والبالغة 14.10 جنيه وفقًا لادارة البحوث بـ “فاروس”.

وقالت إدارة البحوث بشركة النعيم للاستثمارات المالية، ان المصرية للاتصالات حققت أرباحًا في النصف الأول من العام الحالي بحجم أكبر من توقعاتها، اذ تجاوزت الايرادات المحققة نظيرتها المتوقعة والخاصة بكلًا من حصة “المصرية من أرباح فودافون” و “ايرادات الداتا”.

وأضافت “النعيم” إن إيرادات الانترنت مازالت هي المحرك الرئيسي لأرباح المصرية للاتصالات خلال العام الجاري، إذ مثلت إيرادات الداتا نحو 30% من إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات.

وحذرت “النعيم” من ارتفاع النفقات الرأسمالية و التزامات الديون المستحقة على شركة “المصرية للاتصالات” مرجحة أن تؤثر تلك المديونية على ربحية الشركة في نهاية العام الجاري، موصية شراء سهم المصرية للاتصالات بقيمة 16.20 جنيه.