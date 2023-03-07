«المصرية للاتصالات».. بين طرح حصة إضافية بالبورصة وتهافت الصناديق الخليجية عليها

باتت الشركة المصرية للاتصالات حديث الساعة فى مصر خلال الأيام القليلة الماضية منذ إعلان الصندوق السيادي القطري عن رغبته فى الاستحواذ على حصة تتراوح من 25 إلي 45 % من أسهمها فى شركة فودافون مصر، وصولًا إلي إعلان الحكومة أمس الإثنين عن دراسة طرح 10% حصة إضافية منها للبيع، رغم عدم إدراجها فى قائمة الطروحات الحكومية المرتقبة في 2023.

وأصبحت الشركة الحكومية تمثل فرصة استثمارية واعدة لصناديق وشركات الاتصالات الخليجية، وسط ترجيحات بدخول الصندوق السيادي الإماراتي المنافسة والمزاحمة علي اقتناص حصة من we .

واتجهت انظار المستثمرين والمؤسسات البحثية إلي المشغل المتكامل الأول في مصر منذ زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزارء الأخيرة إلي الدوحة وإجراء لقاءات رسمية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر.

البداية مع STC السعودية

أعلنت السعودية في يناير 2020 عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة فودافون للاستحواذ على حصتها بشركة فودافون مصر البالغة 55% من الشركة مقابل حوالي 2.4 مليار دولار، أو 9 مليار ريال سعودي أو 38.3 مليار جنيه.

ومدت STC المذكرة لـ90 يوما في أبريل من نفس العام، وأرجعت السبب للحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال إجراءات، ثم مددت المذكرة 60 يوما أخرى بعدها تم إيقاف المفاوضات.

نتائج أعمال إيجابية في 2022

وحققت المصرية للاتصالات we حجم إيرادات مجمعة خلال العام الماضي المنتهي في 30 ديسمبر 2022 بقيمة بلغت 44.3 مليار جنيه، محققة نموا بنسبة بلغت 19 %، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، إضافة إلي تسجيل صافي ربح بقيمة 9.2 مليار جنيه .

الحكومة تعلن عن طرح 10% إضافية من المصرية للاتصالات للبيع

ونقلت وكالة رويترز أمس عن مصادر لم تسمها أن الحكومة المصرية تعتزم بيع نسبة 10% من حصتها في رأسمال شركة المصرية للاتصالات.

وأوضحت المصادر، أن البيع سيتم إدارته من قبل شركتى سي آي كابيتال والأهلي فاروس.

وتملك الحكومة المصرية نحو 80% من أسهم المصرية للاتصالات، بينما تبلغ نسبة التداول الحر فى البورصة المصرية 20% من الشركة.

المالية ترد: دراسة تمهيدية ما زالت فى طور البداية

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة شرعت في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات ولم يتعد الأمر حتي الآن أكثر من دراسة تمهيدية ما زالت في طور البداية”.

وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أنها تواصلت مع المساهم الرئيسي وهو وزارة المالية فيما يخص طرح حصة 10%، إضافية من الشركة فى البورصة.

وأوضحت الوزارة أن “الأمر ما زال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح”.

كما أهابت المصرية للاتصالات بالمستثمرين باتخاذ الحيطة والحذر فى التداول فى ضوء المعلومات المفصح عنها.

«السيادي القطري» يرغب فى شراء حصة من we

كشفت مصادر مطلعة أن جهاز قطر للاستثمار “الصندوق السيادي القطري” يرغب في شراء حصة من أسهم الشركة “المصرية للاتصالات” ضمن قائمة المستهدفات القطرية المحتمل تنفيذها في السوق المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر لـ “المال” أن الصندوق السيادي القطري أبدى اهتمامه بالاستحواذ على حصة من المصرية للاتصالات تصل لـ 20% من اجمالي الأسهم، عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي.

كانت “المال” قد نشرت في مطلع ديسمبر الماضي، ان جهاز قطر للاستثمار يعمل على إنهاء إجراءات صفقات استثمارية في السوق المحلية قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار تقريبًا، بالاتفاق مع جهات حكومية مصرية، وكان يُفترض ان يتم الاعلان عنها في ذات الشهر، وذلك قبل تغيرات أسعار الصرف الاخيرة التي تسببت في تأجيلها.

وأوضحت المصادر أن المباحثات حول امكانية شراء “السيادي القطري” حصة من أسهم “المصرية للاتصالات” تتم على مستويات عُليا، ولم تصل بعد لمرحلة تقديم عرض شراء للشركة .

جهاز قطر للاستثمار لن يتراجع عن صفقة «فودافون مصر»

قالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات أن رغبة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار ) فى الدخول إلي هيكل ملكية المصرية للاتصالات لا تعني التراجع عن صفقة استحواذه على حصة الأخيرة في “فودافون مصر”، مؤكدة ان قطر ترغب في التواجد القوي بقطاع الاتصالات المصري.

وكانت “المال” قد كشفت نهاية يناير الماضي، أن التسعير و الحصة النهائية يؤجلان تقدم “جهاز قطر للاستثمار” بعرض شراء رسمي لحصة “المصرية للاتصالات” –المشغل الحكومي- في “فودافون مصر” البالغة 45 %

ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة المصرية ترغب في بيع حصص إضافية من الشركات المقيدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، بهدف جمع حصيلة دولارية قبل يونيو المقبل بشكل سريع مقارنة بإجراءات الطروحات الأولية المحتمل تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلي أن “المصرية للاتصالات” تمتلك 45 % من أسهم فودافون مصر مقابل 55 % لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية التابعة لمجموعة فودافون العالمية.