المصرية للاتصالات: استمرار توزيع شرائح التابلت للطلاب الجمعة والسبت

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال يومي الجمعة والسبت، داخل المدارس والإدارات التعليمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

يأتي ذلك – وفقا لبيان الشركة – بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، مع الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور والموظفين.

ويستطيع أولياء الأمور الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسي بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات والمتواجدين في الإدارات التعليمية المختلفة، وكذا داخل المدارس التي تحددها الإدارات التعليمية دون أي تكدس أو ازدحام حيث تم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة في ظل الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.