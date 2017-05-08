المصرية للاتصالات: إنشاء شبكة الجيل الرابع خلال الصيف

دعاء محمودقال رفعت جنيدي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه سيتم إنشاء شبكة للجيل الرابع في مصر خلال الصيف المقبل، مؤكداً أن إنشاء هذه الشبكة يمنح الشركة فرصة المنافسة والاستحواذ على حصة داخل السوق المصرية.وأضاف جنيدي خلال كلمته بالملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية، أنه تم تطوي

دعاء محمود

قال رفعت جنيدي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه سيتم إنشاء شبكة للجيل الرابع في مصر خلال الصيف المقبل، مؤكداً أن إنشاء هذه الشبكة يمنح الشركة فرصة المنافسة والاستحواذ على حصة داخل السوق المصرية.

وأضاف جنيدي خلال كلمته بالملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية، أنه تم تطوير 40% من الشبكة بالألياف الضوئية “الأمر الذي يسمح بتقديم سرعات أكبر في نقل البيانات في جميع المجالات”.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك 9 معاهد تدريب على مستوى الجمهورية ويصل عدد المتدربين في اليوم الواحد إلى 2400 متدرب، موضحاً أن شركته تعد برامج تنمية اجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والأزمات والكوارث المجتمعية.

وعن المسئولية المجتمعية، أكد جنيدي أن الشركة حققت رقما قياسيا في حملة التبرع بالدم بعد أن تبرع 2000 شخص في 5 ساعات، منوهاً إلى قيام الشركة بإطلاق حملة توعية لمواجهة مرض فيرس سي في إطار حملة “مصر خالية من فيرس سي”.