المصرية للأقمار الصناعية: غدا إطلاق «نايل سات 301» على قمر فالكون 9

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد “نايل سات 301″، لإطلاقه غدا الأربعاء في تمام الخامسة و3 دقائق بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية، “11 و3 دقائق ليلاً” بتوقيت القاهرة، وسيتم الإطلاق على قمر فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية.

وأضاف أنيس – في تصريح له اليوم الثلاثاء – أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايل سات 201 الذي سينتهي عمره الافتراضي في 2028، ويمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التى تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

وأوضح أن نايل سات 301 يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية في نايل سات 201، وسيتوسع القمر في نطاق تغطيته، إضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى، حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية ودول حوض نهر النيل؛ بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية، ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية، لافتا إلى أن إمكانيات القمر الجديد تشمل تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جمهورية مصر العربية والمناطق النائية؛ لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحقول البترول شرق البحر المتوسط، خاصة حقل ظهر.

وأشار إلى أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد أى مصدر للتشويش، وسيتمكن أيضا من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه، لافتا إلى أنه يتميز بإمكانية المناورة بالهوائيات؛ لتغيير مناطق التغطية وفقاً لاحتياجات الدول الإفريقية التى تعتبر سوقاً جديداً لأقمار النايل سات.

ونوه أنيس بأن قنوات الهيئة الوطنية للإعلام، وقنوات الشركة المتحدة للإعلام ستقوم ببث حي ومباشر لعملية الإطلاق؛ ليشاهده المصريون وهو يعانق أعنان الفضاء لتستمر الريادة الإعلامية المصرية.