المصرية للأدوية: مخزون لبن الأطفال يكفى 6 أشهر

أحمد صبرى قال الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة المصرية للأدوية التابعة للقابصة للأدوية، إن جميع أنواع ألبان الأطفال التى تستوردها الشركة لصالح مراكز وزارة الصحة متوافرة وبكميات كبيرة سواء للأطفال أقل من 6 أشهر أو مابين 6-24شهرا.يأتى ذلك بعد أن تواردت أنباء عن اختفاء بعض أنواع ألبا

أحمد صبرى

قال الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة المصرية للأدوية التابعة للقابصة للأدوية، إن جميع أنواع ألبان الأطفال التى تستوردها الشركة لصالح مراكز وزارة الصحة متوافرة وبكميات كبيرة سواء للأطفال أقل من 6 أشهر أو مابين 6-24شهرا.

يأتى ذلك بعد أن تواردت أنباء عن اختفاء بعض أنواع ألبان الأطفال من الصيدليات أو وزارة الصحة حيث يباع اللبن بسعر مدعم يتراوح بين 5 جنيهات إلى 26 جنيها.

وأضاف فى تصريحات خاصة للمال إلى أن الكميات التى تعاقدت عليها الشركة تكفى احتياج الوزارة لمدة 6 أشهر، ويتم التوريد لمراكز الأمومة والطفولة بانتظام لأنواع مثل فرانسليه وابتاميل وسويز لاك.

وتستورد وزارة الصحة سنويا قرابة 18 مليون عبوة لبن أطفال بتكلفة تقارب 250 مليون جنيه عبر منظومة الكروت الذكية بمراكز الوزارة.