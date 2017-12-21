المصرية للأدوية: ضخ 14 ألف عبوة من عقار الشلل الرعاش

أحمد صبرىكشف الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية احدى القابضة للأدوية ان الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة ستوفر عقار ليفوكار من شركة الفاكيور والمستخدم فى علاج الشلل الرعاش خلال يومين.وتعانى السوق المصرية نقصا حادا فى الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى الشلل الرعاش لوجود مشاك

أحمد صبرى

كشف الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية احدى القابضة للأدوية ان الشركة بالتعاون مع وزارة الصحة ستوفر عقار ليفوكار من شركة الفاكيور والمستخدم فى علاج الشلل الرعاش خلال يومين.

وتعانى السوق المصرية نقصا حادا فى الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى الشلل الرعاش لوجود مشاكل متعلقة بنقص المادة الخام عالميا، كما أن الشركات المصنعة لمثائل هذا الدواء توقف معظمها عن تصنيعه.

وأضاف كرم فى تصريح صحفى إن الشركة تعاقدت على كميات بشكل أولى تقدر بـ 14 الف عبوة، ومن المقرر أن تصل المخازن فى وقت قريب.

وأكد أن العقار سيوفر بجميع صيدليات وفروع الشركة الـ 60 بالمحافظات حتى يتمكن المرضى من الوصول لأماكن تواجده بسهولة.