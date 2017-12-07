المصرية للأدوية: توزيع 10 آلاف عبوة عقار بنسيلين

أحمد صبرى كشف مصدر بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة انتهت من توزيع 10 آلاف عبوة (حقن) من عقار البنسلين -اليوم الخميس- من خلال فروعها بالقاهرة والمحافظات، بعد استلام كميات أول أمس. وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"المال"، أن الشركة…

أحمد صبرى

كشف مصدر بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة انتهت من توزيع 10 آلاف عبوة (حقن) من عقار البنسلين -اليوم الخميس- من خلال فروعها بالقاهرة والمحافظات، بعد استلام كميات أول أمس.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ”المال”، أن الشركة وزعت نفس الكمية -أمس- لكن مازال هناك طلب كبير على العقار، وتتواجد طوابير طويلة بفروع الإسعاف والمؤسسة، مؤكداً أن التوزيع يتم من خلال 60 فرعاً.

يشار إلى أن هناك نقص حاد فى عقار البنسلين الذى يستخدم للأطفال منذ أسبوعين، بسبب توقف الشركة المستوردة له مما جعل وزارة الصحة تحول الأمر للنيابة للتحقيق.

وأكد أن الكميات التى يتم توزيعها عليها طلب كبير لعدم وجود العقار بالصيدليات الخاصة، متوقعًا انفراج الأزمة قريبًا بعد توريد كميات يتم التعاقد عليها حالياً من أحد الشركات الأجنبية.