المصرية للأدوية تفتح بيع المحاليل للصيدليات

أحمد صبرى كشف الدكتور كريم كرم، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، أن مجلس الإدارة قرَّر فتح البيع من المحاليل دون حد أقصى، بعد أن كانت الكوتة الشهرية لكل صيدلية 160 عبوة محاليل بحد أقصى. وأوضح، فى تصريحات، لـ"المال"، أن هذا القرار جاء لزيادة الطلب على

أحمد صبرى

كشف الدكتور كريم كرم، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات القابضة للأدوية، أن مجلس الإدارة قرَّر فتح البيع من المحاليل دون حد أقصى، بعد أن كانت الكوتة الشهرية لكل صيدلية 160 عبوة محاليل بحد أقصى.





وأوضح، فى تصريحات، لـ”المال”، أن هذا القرار جاء لزيادة الطلب على المحاليل الطبية من الصيدليات الخاصة فى فروع الشركة بالمحافظات، لافتًا إلى أن القرار سيُطبَّق من الغد.

وأرجع كرم زيادة الكَميات بالشركة إلى زيادة الكميات التى تنتجها شركة النصر للأدوية التابعة للقابضة للأدوية، حيث تمت زيادة طاقتها الإنتاجية؛ لكفاية السوق المحلية.

كانت أزمة نقص المحاليل الطبية قد ضربت السوق نهاية 2015 بعد إغلاق وزارة الصحة مصنع المتحدون فارما، أكبر مصنع محاليل محلي، إثر وفاة أطفال تناولوا محلولًا من تصنيع الشركة.