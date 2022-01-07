استثمار

«المصرية للأدوية» تعلن عن وظائف جديدة لخريجي العلوم والصيدلة والطب البيطري بـ«مصنع كوفيد 19»

لا يشترط الخبرة فى بعض الوظائف
عصام عميرة 9:40 م, الجمعة, 7 يناير 22 9:40 م, الجمعة, 7 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات”فاكسيرا”، عن حاجتها لعدد من الوظائف الجديدة بمصنع كوفيد 19 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

المصرية للأدوية

وأضافت الشركة المصرية للأدوية، أن المؤهلات المطلوبة لخريجي كليات العلوم والصيدلة والطب البيطري، على أن يكون التعاقد بالنظام السنوي، ولا يشترط الخبرة في مجال الجودة والإنتاج التعقيم.

اقرأ أيضا  الحكومة ترسل «وثيقة مهمة» لتعزيز مشاركة القطاع الخاص إلى كل الوزارات وتعلنها قريبا

شروط الوظائف الجديدة

وذكرت الشركة المصرية للأدوية في مستند وصل “المال”، أن الشروط المطلوبة، هي الموقف من التجنيد، وان يسوكن المتقدم من سكان القاهرة والجيزة ويفضل من قاطني مدينة السادس من اكتوبر.

وتابعت أن المستندات المطلوبة هي صور من شهادة الميلاد وترخيص مزاولة المهنه، والمؤهل الدراسي وصورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للاناث، وصورة للبطاقة الشخصية.

اقرأ أيضا  الشرقية للدخان: وقف مصنع محرم بك عن الإنتاج قرار اقتصادى ولا علاقة له برخصة السجائر

واوضحت ان كافة الطلبات تقدم باسم الادارة العامة للموارد البشرية على عنوان الشركة المصرية للادوية واللقاحات البيطرية، خلال اسبوع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

محافظة الإسكندرية تُقرر استئناف أعمال مشروع سموحة جراند فيو

السيد فؤاد 5:14 م, الجمعة, 7 يناير 22

فتور الحماس تجاه «بتكوين» يخفض سعرها إلى 43 ألف دولار

أيمن عزام 9:32 م, الخميس, 6 يناير 22

الآثار تكشف حالة السور الخارجي للدير الأبيض بسوهاج بعد سقوط جزء منه

دعاء محمود 4:39 م, الخميس, 6 يناير 22

وزير التنمية المحلية يبحث آليات منظومة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء

عصام عميرة 3:33 م, الخميس, 6 يناير 22

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير

دعاء محمود 7:31 م, الأربعاء, 5 يناير 22

الوحدة الأثرية بمطار القاهرة تضبط 9 عملات معدنية قبل مغادرتها البلاد

دعاء محمود 6:17 م, الأربعاء, 5 يناير 22