«المصرية للأدوية» تعلن عن وظائف جديدة لخريجي العلوم والصيدلة والطب البيطري بـ«مصنع كوفيد 19»

لا يشترط الخبرة فى بعض الوظائف

أعلنت الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات”فاكسيرا”، عن حاجتها لعدد من الوظائف الجديدة بمصنع كوفيد 19 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

المصرية للأدوية

وأضافت الشركة المصرية للأدوية، أن المؤهلات المطلوبة لخريجي كليات العلوم والصيدلة والطب البيطري، على أن يكون التعاقد بالنظام السنوي، ولا يشترط الخبرة في مجال الجودة والإنتاج التعقيم.

شروط الوظائف الجديدة

وذكرت الشركة المصرية للأدوية في مستند وصل “المال”، أن الشروط المطلوبة، هي الموقف من التجنيد، وان يسوكن المتقدم من سكان القاهرة والجيزة ويفضل من قاطني مدينة السادس من اكتوبر.

وتابعت أن المستندات المطلوبة هي صور من شهادة الميلاد وترخيص مزاولة المهنه، والمؤهل الدراسي وصورة من شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للاناث، وصورة للبطاقة الشخصية.

واوضحت ان كافة الطلبات تقدم باسم الادارة العامة للموارد البشرية على عنوان الشركة المصرية للادوية واللقاحات البيطرية، خلال اسبوع.