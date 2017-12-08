المصرية للأدوية تتعاقد على 200 ألف عبوة بنسلين

أحمد صبرىكشف الدكتور أشرف يوسف، مدير فرع بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة أنهت التعاقد على 200 ألف عبوة (حقن) من عقّار البنسلين مع إحدى الشركات الأجنبية؛ بسبب الطلب الكبير على العقار من خلال منافذ الشركة.وأضاف، فى تصريح خاص، للمال، أن الشركة ستوزع تلك الكميات من الأسبوع المقبل وح

أحمد صبرى





كشف الدكتور أشرف يوسف، مدير فرع بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، أن الشركة أنهت التعاقد على 200 ألف عبوة (حقن) من عقّار البنسلين مع إحدى الشركات الأجنبية؛ بسبب الطلب الكبير على العقار من خلال منافذ الشركة.

وأضاف، فى تصريح خاص، للمال، أن الشركة ستوزع تلك الكميات من الأسبوع المقبل وحتى نهاية ديسمبر، مؤكدًا أن التوزيع سيتم من خلال 60 فرعًا للشركة متوزعة على محافظات الجمهورية.

يُشار إلى أن هناك نقصًا حادًّا فى عقّار البنسلين الذى يستخدم للأطفال منذ أسبوعين؛ بسبب توقف الشركة المستوردة له، مما جعل وزارة الصحة تحوِّل الأمر للنيابة؛ للتحقيق.