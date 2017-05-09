المصرية لضغط الدم تطلق حملة للتعوية تحت شعار اعرف رقمك

تطلق الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم وشركة سانوفى للأدوية حملة للتوعية بمرض ارتفاع ضغط الدم الاثنين القادم، وذلك احتفالا باليوم العالمى لارتفاع ضغط الدم.

ومن المقرر أن تقوم الحملة بحملات توعية لرفع مستوى الوعي والمعرفة للأمراض التى يسببها ارتفاع ضغط الدم، والوقاية من مضاعفاته، وكيفية ضبط الضغط والمضاعفات تحت شعار “اعرف رقمك”.

ويعد ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت لأن ليس له أعراض واضحة، وقد بينت الدراسات العالمية إصابة أكثر من 1,5 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم بهذا المرض، وأن حوالي 7 ملايين شخص يموتون سنويا من ارتفاع ضغط الدم.

ويصل معدل ارتفاع ضغط الدم في الرجال 28,6% في حين بلغ بين النساء حوالي 23,9% أقل بكثير من الرجال.

وحددت منظمة الصحة العالمية يوم 17 مايو من كل عام ليكون اليوم العالمي لضغط الدم بهدف تسليط الضوء على مدى خطورته والتوعية به، حيث إن الوقاية منه سبب رئيسي لتفادي كثير من المخاطر الصحية المرتبطة به والتي من أهمها السكتة الدماغية وأمراض القلب والكلى.