بورصة وشركات

المصرية لصناعة النشا تقدر القيمة العادلة للسهم قبل الشطب من البورصة

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز تفصح عن تكليف مكتب بيكر تيلى لدراسة القيمة العادلة للسهم
رجب عزالدين 3:22 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20 3:22 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كلفت شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا للشطب من البورصة فى إطار استكمال متطلبات عرض الاستحواذ فى مايو.

وقالت المصرية لصناعة النشا فى إفصاح للبورصة الاثنين إن مجلس الإدارة وافق بجلسته التي عقدت 4 أكتوبر الجارى على تكليف شركة بيكر تيلى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة.

وأضافت الشركة إن هذا الإجراء يأتى استكمالا لصفقة الاستحواذ التى تمت عليها فى مايو الماضى من قبل شركة كايرو ثى ايه الدولية للصناعات.

وتقدمت كايرو ثرى إيه فى منتصف أبريل الماضى بعرض شراء كامل أسهم لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بمتوسط سعر 8.54 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح للبورصة 15 أبريل الماضى إن كايرو ثرى إيه عدلت السعر إلى 8.61 جنيه بعد ملاحظات أبدتها على تقرير القيمة العادلة.

الاستحواذ على المصرية لصناعة النشا بقيمة 420 مليون جنيه

ونفذت الشركة العرض فى 11 مايو الماضى على الأسهم المستجيبة (48.8 مليون سهم) بقيمة إجمالية 420.2 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  قطاعات البنوك والطاقة تدفع الأسهم الأوروبية للتراجع الثلاثاء

ويبلغ إجمالي أسهم المصرية لصناعة النشار 50 مليون قريبا، بما يعنى تبقى 1.2 مليون سهم خارج عرض الشراء.

واستهدف العرض شراء أسهم شركات القاهرة للدواجن وأمريكانا مصر باعتبارهما من المساهمين الرئيسيين فى شركة النشا والجلوكوز.

ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن فى 2 فبراير الماضى على عرض “كايرو ثرى إيه ” للاستحواذ حصتها البالغة 13.6 مليون سهم تقريبا.

فى السياق نفسه، وافق مجلس إدارة شركة “أمريكانا مصر“، على بيع حصتها البالغة 11.6 مليون سهم فى المصرية لصناعة النشا .

وقدرت “كايرو ثى إيه” قيمة العرض الإجمالى آنذاك بما يتراوح بين 450 مليونا إلى 510 ملايين جنيه.

عرض الاستحواذ نفذ على حصص ثلاث شركات بينها أمريكانا مصر

ويبلغ رأسمال المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 415.6 مليون جنيه، موزعا على 50 مليون سهم تقريبا، بقيمة اسمية 8.30 جنيه للسهم.

اقرأ أيضا  «المال » فى جولة ميدانية داخل شركة أبوقير للأسمدة

وأصبحت كايرو ثرى ايه تستحوذ على 97.47% من إجمالى الأسهم بعد عملية الاستحواذ وفقا لآخر لإفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

وكان هيكل الملكية موزعا بين ثلاث شركات هما: القاهرة للدواجن ( 27.2%)، أمريكانا مصر(23.2%)، مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ( 40.9%).وفقًا لإفصاح حول هيكل الملكية فى 13 يناير 2020.

كايرو ثرى إيه تقترب من الاستحواذ على الأهرام للدواجن

الدواجن

وتأسست «كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات الغذائية » عام 1981 كشركة مصرية مملوكة لشركة «سبارك كومديتيز» الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل.

 وتعمل الشركة فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، وقامت بنهاية 2017 بالاستحواذ على كامل شركة الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة قاربت 1.7 مليار جنيه.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد فى مستهل تداولات الأربعاء بعد مناظرة ترامب وبايدن

كما أسست فى عام 2017 شركتى، كايرو ثرى إيه للدواجن، وكايرو فيدز لإنتاج أعلاف الدواجن والحيوانات والأسماك فى إطار خطة للتوسع الإستراتيجى فى سوق اللحوم بمصر.

وتستعد «كايرو ثرى إيه» للاستحواذ على شركة “الأهرام للدواجن” فى إطار خطة للتوسع فى السوق المصرية.

ودخلت الشركة فى مفاوضات فى نوفمبر الماضى مع بنوك محلية للحصول على قرض بمليار جنيه لإتمام تلك الصفقة.

ونشرت «المال» فى وقت سابق عن اقتراب «كايرو ثرى إيه» الدولية من الاستحواذ على %60 من «الأهرام للدواجن» فى صفقة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 550 مليون جنيه، ستتم من خلال تخارج جزئى لمساهمى «الأهرام».

تأسست «الأهرام للدواجن» عام 1980 وتعمل فى إنتاج الكتاكيت عمر يوم واستيراد البيض ومكونات العلف وخلطها، كما تمتلك مصنعا للأعلاف غير التقليدية للمواشى والدواجن فى منطقة الهرم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

كايرو ثرى إيه تنفذ عرض شراء ” النشا والجلوكوز” بقيمة 420 مليون جنيه

رجب عزالدين 11:46 ص, الأثنين, 11 مايو 20

مساهمو «القاهرة للدواجن» يوافقون على بيع حصتهم فى «النشا والجلوكوز»

رجب عزالدين 1:41 م, الأربعاء, 6 مايو 20

«كايرو ثري ايه» تتقدم بعرض شراء «المصرية للنشا والجلوكوز».. والرقابة تدرس

رجب عزالدين 4:43 م, الأربعاء, 15 أبريل 20

«كايرو ثرى إيه» تقترب من إنهاء الفحص النافى لصفقة استحواذ «النشا والجلوكوز»

مصطفى طلعت 8:38 ص, الأثنين, 6 أبريل 20

القاهرة للدواجن توافق على بيع حصتها في شركة النشا والجلوكوز

رجب عزالدين 1:48 م, الأثنين, 3 فبراير 20

تفاصيل عرض «كايرو ثرى إيه» للاستحواذ على «النشا والجلوكوز»

مصطفى طلعت 9:16 ص, الأثنين, 3 فبراير 20