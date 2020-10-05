المصرية لصناعة النشا تقدر القيمة العادلة للسهم قبل الشطب من البورصة

كلفت شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة للسهم تمهيدا للشطب من البورصة فى إطار استكمال متطلبات عرض الاستحواذ فى مايو.

وقالت المصرية لصناعة النشا فى إفصاح للبورصة الاثنين إن مجلس الإدارة وافق بجلسته التي عقدت 4 أكتوبر الجارى على تكليف شركة بيكر تيلى للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة.

وأضافت الشركة إن هذا الإجراء يأتى استكمالا لصفقة الاستحواذ التى تمت عليها فى مايو الماضى من قبل شركة كايرو ثى ايه الدولية للصناعات.

وتقدمت كايرو ثرى إيه فى منتصف أبريل الماضى بعرض شراء كامل أسهم لشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بمتوسط سعر 8.54 جنيه للسهم.

وقالت الرقابة المالية فى إفصاح للبورصة 15 أبريل الماضى إن كايرو ثرى إيه عدلت السعر إلى 8.61 جنيه بعد ملاحظات أبدتها على تقرير القيمة العادلة.

الاستحواذ على المصرية لصناعة النشا بقيمة 420 مليون جنيه

ونفذت الشركة العرض فى 11 مايو الماضى على الأسهم المستجيبة (48.8 مليون سهم) بقيمة إجمالية 420.2 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالي أسهم المصرية لصناعة النشار 50 مليون قريبا، بما يعنى تبقى 1.2 مليون سهم خارج عرض الشراء.

واستهدف العرض شراء أسهم شركات القاهرة للدواجن وأمريكانا مصر باعتبارهما من المساهمين الرئيسيين فى شركة النشا والجلوكوز.

ووافق مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن فى 2 فبراير الماضى على عرض “كايرو ثرى إيه ” للاستحواذ حصتها البالغة 13.6 مليون سهم تقريبا.

فى السياق نفسه، وافق مجلس إدارة شركة “أمريكانا مصر“، على بيع حصتها البالغة 11.6 مليون سهم فى المصرية لصناعة النشا .

وقدرت “كايرو ثى إيه” قيمة العرض الإجمالى آنذاك بما يتراوح بين 450 مليونا إلى 510 ملايين جنيه.

عرض الاستحواذ نفذ على حصص ثلاث شركات بينها أمريكانا مصر

ويبلغ رأسمال المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 415.6 مليون جنيه، موزعا على 50 مليون سهم تقريبا، بقيمة اسمية 8.30 جنيه للسهم.

وأصبحت كايرو ثرى ايه تستحوذ على 97.47% من إجمالى الأسهم بعد عملية الاستحواذ وفقا لآخر لإفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

وكان هيكل الملكية موزعا بين ثلاث شركات هما: القاهرة للدواجن ( 27.2%)، أمريكانا مصر(23.2%)، مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية ( 40.9%).وفقًا لإفصاح حول هيكل الملكية فى 13 يناير 2020.

كايرو ثرى إيه تقترب من الاستحواذ على الأهرام للدواجن

وتأسست «كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات الغذائية » عام 1981 كشركة مصرية مملوكة لشركة «سبارك كومديتيز» الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل.

وتعمل الشركة فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، وقامت بنهاية 2017 بالاستحواذ على كامل شركة الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة قاربت 1.7 مليار جنيه.

كما أسست فى عام 2017 شركتى، كايرو ثرى إيه للدواجن، وكايرو فيدز لإنتاج أعلاف الدواجن والحيوانات والأسماك فى إطار خطة للتوسع الإستراتيجى فى سوق اللحوم بمصر.

وتستعد «كايرو ثرى إيه» للاستحواذ على شركة “الأهرام للدواجن” فى إطار خطة للتوسع فى السوق المصرية.

ودخلت الشركة فى مفاوضات فى نوفمبر الماضى مع بنوك محلية للحصول على قرض بمليار جنيه لإتمام تلك الصفقة.

ونشرت «المال» فى وقت سابق عن اقتراب «كايرو ثرى إيه» الدولية من الاستحواذ على %60 من «الأهرام للدواجن» فى صفقة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 550 مليون جنيه، ستتم من خلال تخارج جزئى لمساهمى «الأهرام».

تأسست «الأهرام للدواجن» عام 1980 وتعمل فى إنتاج الكتاكيت عمر يوم واستيراد البيض ومكونات العلف وخلطها، كما تمتلك مصنعا للأعلاف غير التقليدية للمواشى والدواجن فى منطقة الهرم.