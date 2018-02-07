المصرية لصناعة النشا تفسر للبورصة بنود قائمة الدخل لعام 2017

رجب عزالدينفسرت شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكور بعض بنود قائمة الدخل الخاصة بالسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، وذلك ردا على استفسارات البورصة فى هذا الشأن.وقالت الشركة إن بند الأرباح الرأسمالية يتضمن مبلغ 14 مليون جنيه، عبارة عن إيراد بيع أرض مخزن التضامن بطره، وإيراد هدم مبانى قديمة.

رجب عزالدين

فسرت شركة المصرية لصناعة النشا والجلوكور بعض بنود قائمة الدخل الخاصة بالسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، وذلك ردا على استفسارات البورصة فى هذا الشأن.

وقالت الشركة إن بند الأرباح الرأسمالية يتضمن مبلغ 14 مليون جنيه، عبارة عن إيراد بيع أرض مخزن التضامن بطره، وإيراد هدم مبانى قديمة.

وأضافت الشركة فى البيان إن بند التعويضات يتضمن مبلغ 9 ملايين جنيه عبارة عن تعويض حريق ماكينة وتعويض من شركة الغزل، وكذلك قفل حساب غرامات التأخير للموردين فى حساب التعويضات.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال عام 2017 إلى 965.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 641.9 مليون جنيه في 2016.

كما ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 21% إلى 33.44 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 27.6 مليون جنيه خلال 2016.