اقتصاد وأسواق

«المصرية لشباب الأعمال» تناقش إنجازات وزارة التجارة والصناعة الأربعاء المقبل

حيث يناقش اللقاء إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين وزارة التجارة والصناعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال
معتز محمود 3:41 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 3:41 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستضيف الجمعية المصرية لشباب الأعمال، يوم الأربعاء المقبل، المهندس إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، والمهندس طارق شلش نائب المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يناقش اللقاء إنجازات وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات، بالإضافة إلى دعم العلاقات الثنائية بين وزارة التجارة والصناعة والجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، في بيان لها، أن اللقاء يديره المهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بحضور جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة والعديد من أعضاء الجمعية والمشاركين المهتمين بملف التجارة والصناعة وما تقوم به الوزارة مؤخراً.

اقرأ أيضا  «المال» تنشر نتائج انتخابات اتحاد مصدرى الأقطان

وأضافت شباب الأعمال، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  نجح خلال السنوات السبع الماضية في ضخ تمويل بلغ حوالي 36 مليار جنيه تنوعت بين إقراض مباشر وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات كثيفة العمالة تم من خلالها تمويل ما يزيد على 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة.

اقرأ أيضا  الهيئة العربية للاستثمار الزراعي: نستطيع الاكتفاء الذاتي من الدواجن والسكر

فيما يناقش اللقاء أبرز الملفات التي تخص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودور الجهاز خلال الفترة السابقة في دعم القطاع وتوفير جميع السبل لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية وغيرها، بالإضافة إلي التطرق لعدد من القوانين الجديدة وبعض التساؤلات التي تشغل بال أعضاء الجمعية.

ولفتت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، إلى أن اللقاء سيبحث سبل مشاركة الجمعية في مبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي أعلنت عنها وزيرة الصناعة نيفين جامع في وقت سابق، حيث اعتبرت شباب الأعمال أن بورسعيد من أهم المحافظات الصناعية في مصر، خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس، الأمر الذي يجعل منها مركزا صناعيا ولوجستيا لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

اقرأ أيضا  بالأسماء.. تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

الهيئة العربية للاستثمار الزراعي: نستطيع الاكتفاء الذاتي من الدواجن والسكر

الصاوي أحمد 3:38 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

جمارك القاهرة تضبط تهريب خمور غير خالصة الضرائب بإجمالى تعويضات 5 ملايين جنيه

السيد فؤاد 2:58 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل قنصل روسيا لبحث أوجه التعاون

معتز محمود 2:50 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

«ميفاك» تستهدف الوصول إلى إنتاج 70 لقاحا بيطريا خلال 3 سنوات

الصاوي أحمد 2:45 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

إيرادات كوكاكولا تتجاوز 10 مليارات دولار في الربع الثالث

خالد بدر الدين 2:36 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

«العامة لتجارة الجملة» : التعاقد على 6300 كرتونة بيض لطرحها في 1300 فرع

محمد مجدي 1:46 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21