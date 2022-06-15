«المصرية لشباب الأعمال» تناقش أبرز مشاكل الأعضاء مع مصلحة الجمارك

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال وفدا من الإدارة المركزية لجمارك القاهرة والإدارة العامة لجمارك خدمات الاستثمار بمصلحة الجمارك المصرية، لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية وبطء الإجراءات في بعض المنافذ الجمركية.

جاء ذلك بناء علي توجهات وكيل أول الوزارة الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك.

شارك في اللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس بسام الشنواني الأمين العام ومحمد أبو باشا أمين الصندوق بالجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية، وتطرق اللقاء لعديد من المحاور التي استهدفت تسريع الإجراءات التي تعمل بها إدارة خدمات الاستثمار داخل مصلحة الجمارك .

من جانبه رحب جمال أبو علي بوفد مصلحة الجمارك والذي ترأسه محمد جمعة رئيس الادارة المركزية لجمارك القاهرة الدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام جمارك خدمات الاستثمار احمد فاروق مدير إدارة قيد المتعاملين والتواصل مع المستثمرين، وعماد الكاشف مدير إدارة خدمات الإستثمار، وشدد أبو علي علي أهمية اللقاء والدور الذي تلعبه مصلحة الجمارك بقطاعتها المختلفة لدعم الاقتصاد وتسهيل إجراءاتها لخدمة المستثمرين وأعضاء الجمعية المصريه لشباب الأعمال.

جمال أبو علي: توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف خدمه الأعضاء وحل مشاكلهم

وأشار أبو علي خلال كلمته، إلى أن العلاقات بين الجمعية ومصلحة الجمارك طويلة وقوية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه خلال الفترة السابقة، إذا سيتم تفعيل البروتوكول قريبا لتوفير آليات لحل مشاكل الأعضاء وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك والاستفادة من كل التطور الحاصل والذي تقوده الدوله في كل القطاعات وعلي رأسها مصلحة الجمارك، ونستهدف دعم التواصل بين الأعضاء والمصلحة.

من جانبها قالت الدكتورة شاهيناز الحديدي مدير عام جمارك خدمات الإستثمار، التوجه الذي تقوم به المصلحه يستهدف توفير كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجها المستثمرين وتسهيل الإجراءات لدعم الاقتصاد المصري، مع ازالة كافة العقبات التي تواجه المستمرين داخل الجمعية، فيما أشارت إلي وجود تغييرات جذرية في آليات التعامل مع المستثمرين وأعضاء الجمعيه المصريه لشباب الأعمال.

من جانبه قال أحمد فاروق مدير إدارة قيد المتعاملين والاتصال مع المستثمرين بمصلحه الجمارك ، إن لقاءنا اليوم بالجمعية المصرية لشباب الأعمال يستهدف خلق همزة الوصل بين الجمعية والمصلحة لحل كافة الإجراءات التي تواجه الاعضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل الجمعيه، مضيفاً أن هناك تسهيلات كبيرة تقوم بها الادارة العامة لخدمات جمارك الاستثمار بمصلحة الجمارك، من خلال حلول سريعة لكافه المشاكل التي تواجه أعضاء الجمعية.

وشدد عماد الكاشف، على أن الخدمات التي توفرها المصلحه تتيح للمتعاملين إنهاء إجراءاتهم من خلال ابلكيشن خاص بنظام التسجيل المسبق مع متابعة خطوة بخطوة مع مصلحة الجمارك، بالاضافة إلي نظام الفاعل الاقتصادي والذي يستهدف أعطاء الأولوية للمشتركين بالنظام في كافة الإجراءات التي تخدم تسهيل وتوفير الخدمات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.

وفي نهايه اللقاء سلطت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الضوء على عدد من المشاكل التي تطرق لها المشاركون في اللقاء بالاضافة إلي مشاكل واجهها العديد من أعضاء الجمعية جاء علي رأسها تأخير الإجراءات، وتأخر زمن الإفراج الجمركي، وتأخر سحب العينات، وطول فترة الاجراءات الجمركية، ووجود قصور بمنظومة الإفراج الجمركي، فيما شدد الحضور علي حل المشاكل التي تتعارض مع الجهات التي تتشارك مع مصلحة الجمارك من خلال المصلحة نفسها، بسبب بطء الإجراءات به، وحل بعض المشاكل في الخطوط الملاحية، وإيجاد حلول لتقليل المصاريف، وحل مشاكل غرامات التأخير، وتاخير الجهات الرقابية في العرض.