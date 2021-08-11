«المصرية لشباب الأعمال» تناقش «آليات تطبيق السعر المحايد» وتأثيره على السوق المحلية

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة تحت عنوان “السعر المحايد”، حيث شارك في اللقاء جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، بالاضافة إلى محمد فتح الله ممثل مكتب فتح الله وشركاه، وبيتر باسيك المدير التنفيذي لشركة اكسس سلوفيكا، ومحمد القطان المستشار الضريبي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقال بسام الشنواني الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن اللقاء جاء بناء على طلب عدد كبير من أعضاء الجمعية، حيث تطرق اللقاء إلى التعاملات بين الأشخاص المرتبطة وفقًا لمبدأ (Arm’s length principle) وتطبيقاته، بالإضافة إلى تحليل المقارنات، وحالة عملية عن التعاملات البينية فى مجال الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة الحالات العملية عن التعاملات البينية فى مجال التمويل، وطريق تسعير المعاملات كى يتضمنها كل من القانون واللائحة، وعرض لطرق تسعير المعاملات، وآليات إعداد المستندات والاعتبارات العملية الاخرى، بالإضافة إلى استعراض تقرير على مستوى كل دولة على حدة، والعوامل المحددة لدرجة التماثل.

وأشار الشنواني، إلى أن الهدف من المناقشة، تسليط الضوء على أهمية السعر المحايد وتطبيقاته بما يتماشى مع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 و قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

فيما أعلنت شباب الأعمال مع المشاركين بالندوة على تجهيز العديد من الدورات والندوات المكثفة عن السعر المحايد، وذلك لأهميته في السوق المصرية وتأثيره المباشر على نتائج أعمال وتعاملات الشركات المرتبطة والشقيقة فيما بينها.