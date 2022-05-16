«المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي» تحصل على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط

أعلنت شركة أيادي للاستثمار والتنمية حصول “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 822 لعام 2022، وفقا لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.

وتهدف الشركة لتلبية حاجة السوق لحلول تمويلية جديدة ومبتكرة لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية لمساعدتهم في حياتهم اليومية، إضافة إلى تقديم المزيد من خيارات الدفع الميسرة للعملاء.

كانت قد أعلنت كل من أيادي وشركة البريد للاستثمار وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عن انتهاء “إن آي كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية -الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي- من تأسيس “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” في مارس الماضي، وذلك برأس مال مصدر ومدفوع قيمته 100 مليون جنيه .

وفي هذا الشأن صرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” قائلا: “سعداء بحصول “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” على رخصة مزاولة النشاط.

وأوضح أن الشركة ستمثل إضافة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر وخطوة إيجابية لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات العالم، حيث ستمكن الشركة الأفراد من شراء ما يكفل لها حياة كريمة تحقق احتياجاتها ورغباتها والدفع على أقساط تتناسب مع الدخل الشهري لكل شخص.

وعلق حازم مدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: “ستعمل الشركة “المصرية للتمويل الاستهلاكي” عن كثب لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين لمساعدتهم على شراء السلع والخدمات المختلفة مما من شأنه دعم تحقيق الشمول المالي وفقاً لاستراتيجية مصر 2030 عن طريق ضم فئات جديدة للقطاع المالي والمصرفي.”

وجدير بالذكر أن السيد حازم مدني يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي في كل من شمال إفريقيا وأوروبا، حيث كان يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي إحدى كبرى شركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالسوق المصري.

كما أنه شغل سابقا منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الإسكندرية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، و هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة سابقا لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر.

ويضم تشكيل مجلس إدارة “الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي” من مجموعة من الكوادر ذوي الخبرات المتنوعة في مجال التمويل والتجزئة والتسويق والتكنولوجيا، يترأسهم الأستاذ طارق الحسيني – نائب الرئيس التنفيذي لشركة فيزا VISA في منطقة شمال إفريقيا سابقا، بالإضافة إلى كل من السيد حازم مدني – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والسيد حازم كامل – الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بشركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والسيد أحمد خورشيد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، والسيدة أميرة عبد الرحمن – رئيس قطاع المخاطر والحوكمة بشركة البريد للاستثمار، والسيد تامر حامد – الرئيس التنفيذي لشركة LEGACY (إحدى شركات مجموعة حسن علام) والرئيس التنفيذي لشركة بروكتر آند جامبل لمنطقة شمال إفريقيا سابقا، والسيدة سارة هلهول رئيس قطاع التحول الرقمي في شركة AXA مصر.