المصرية لخبراء الاستثمار تطلق مؤتمر «يوم الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة والتمويل المستدام»

تنظم الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» يوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023 مؤتمر بعنوان «يوم الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوْكمة والتمويل المستدام» بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكريس فيدلر، رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين وأنطوان شحادة (محلل مالي معتمد)، مدير أول بمعهد المحللين الماليين المعتمدين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من أعضاء الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار ومجموعة من العاملين بمجال الاستثمار والمهتمين بتطبيق الاستثمار فى إطار من الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، برعاية كلٍ من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وسوف يتخلل المؤتمر حلقة نقاش بعنوان «الاستثمار في الحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات، والتمويل المُستدام: التحديات والفرص» والتي سيشارك فيها كل من كريس فيدلر، رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين وعلياء القاضي، أخصائي بيئي واجتماعي مشارك بمؤسسة التمويل الدولية ومحمد مرسي، المدير الإقليمي بمؤسسة فاينانس إن موشن وطارق شاهين، رئيس قطاع الاستثمار بشركة سي آي أستس مانجمنت.

وسيتضمن المؤتمر محاكاة «Gameshow» حول الحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات بين السادة الحضور والتعرف على تفاصيل شهادة الاستثمار في الحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات «Certificate in ESG Investing» التي يقدمها معهد المحللين الماليين المعتمدين.

ومن المقرر أن تعلن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، وهي الجمعية المصرية للمحللين الماليين المعتمدين، عن بدء تسويق الشهادة المحدثة 2023 الاستثمار في الحوْكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات ESG Investing التي يقدمها معهد المحللين الماليين المعتمدين.

وقد صُممت تلك الشهادة لتلبية احتياجات الفاعلين في مجال الاستثمار والذين يرغبون في التعلم والاطلاع على كيفية تحليل ودمج العوامل البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الحوكمة في ممارساتهم اليومية لتحليل وتقييم الاستثمارات. كما أنها مناسبة لأي شخص يتطلع إلى تحسين إدراكه لقضايا البيئة والمجتمع والحوْكمة في وظائف مثل المبيعات والتوزيع وإدارة الثروات وتطوير المنتجات والاستشارات المالية والاستشارات والمخاطر.

وأضافت مارجريت فرانكلين، المحللة المالية المعتمدة، والرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين “إننا نشهد تسارعاً حقيقياً في الاهتمام بمجال الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوْكمة الشركات – وهو تطور كبير سيشكل مستقبل التمويل – حيث أدى الطلب المتزايد من العملاء وشركات إدارة الاستثمار إلى زيادة الحاجة إلى التعليم. هذه الشهادة يتم إتاحتها عالمياً وهي الأولى من نوعها، لأنها ستساهم في تزويد المتعاملين بالمعرفة والكفاءات الأساسية، مما يمكنهم من تلبية احتياجات عملائهم بشكل أفضل والمساهمة في بناء الثقة في القطاع”.

وعلق أحمد أبو السعد، المحلل المالي المعتمد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار قائلاً “لقد أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي. وأتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً على «شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» بعد التغيير في اللوائح التي من شأنها ألزمت كافة البنوك المصرية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام وكذلك ألزمت الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي الأصول ومديري الأصول للامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة”.

وعَقب أشرف الخطيب، المحلل المالي المعتمد، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام (ESG) والتطوير المهني بالجمعية قائلاً “نتطلع لنقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية للشركات والبنوك بقطاعي الاستثمار المستدام (ESG) والتمويل المستدام، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.

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عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt

تأسست الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» عام 2005 كجمعية مصرية غير هادفة للربح وأصبحت عضواً في جمعية معهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA Institute» عام 2006. وتسعى إلى تلبية الاحتياجات الحالية لمجتمع الاستثمار، وتعزيز مفهوم النزاهة والشفافية ومحو الأمية الاستثمارية وتنمية المهارات المهنية في مصر. فازت الجمعية عام 2011 بجائزة معهد «CFA» لأكثر المبادرات ابتكاراً.