المصرية لتكنولوجيا المعلومات تعلن تقديم بعض خدماتها بموقعها الإلكتروني (مستند)

قررت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” تقديم بعض خدماتها خلال الفترة المقبلة عبر موقعها الإلكتروني للمتعاملين معها من المستخلصين الجمركيين.

وقالت الشركة في منشور لها إنه بدأ من منتصف شهر يونيو المقبل لم يتم تقديم الخدمات بالمركز التي تُقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة نافذة “WWW.NAFEZA.GOV.EG ” .

وقسم المنشور الذي حصلت ” المال” على نسخة منه الخدمات المتوفرة على الموقع الالكتروني، بين خدمات عامة لا تتطلب تسجيل الدخول، وأخرى خدمات خاصة تتطلب التسجيل.

وتتضمن الخدمات التي لا تتطلب تسجيل الدخول، الاستعلام عن حالة بيانات جمركي، والاستعلام عن بند تعريفة عن طريق رقم بند أو نص، والاستعلام عن أسعار صرف العملات الأجنبية، والاستعلام عن المنشورات الجمركية.

أما الخدمات الخاصة التي تتطلب تسجيل الدخول فتشمل الاستعلام عن الإقرارات الجمركية (مفصلة) ، بالإضافة إلى خدمة الإدراج المباشر للإقرارات الجمركية (شهادة وارد فقط).

ومن المعروف أن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات مملوكة لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية وشركة أميرال مانجمنت.

وتعمل الشركة حتى الآن في منفذ ميناء غرب بورسعيد الجمركي، ومطار القاهرة الدولي، وتستعد لفتح منفذ جديد لها خلال الفترة المقبلة بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وأكدت مصادر بالشركة أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل الاجراءات على المتعاملين مع الشركة والقضاء على حالة التكدس التي تشهدها مواقع الشركة، خاصة وأن مهمة الشركة الرئيسية هي تطوير ومكينة المنطقة اللوجستية بالمنافذ العاملة بها حتى الآن، يهدف إلى تسهيل كافة الخدمات للمستوردين، وتداول المستندات إلكترونيا بدورة إجراءات مميكنة مع تدقيق البيانات ، وإتاحة الدفع الإلكترونى.

وأبرمت مصلحة الجمارك اتفاقا مع “MTS “ لتطوير 19 مركزاً لوجستياً بالمنافذ الجمركية، بهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد ، وبجدول زمنى محدد.