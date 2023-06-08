المصرية لتجارة الجملة: 6 ملايين جنيه تكلفة تنفيذ «2 هايبرماركت» في حلايب وأبو رماد

أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة تستهدف إقامة شادر كبير لعيد الأضحي المبارك في مدينة الغردقة والذي يمكن للمواطنين من خلاله شراء الخراف أو العجول التي يتم طرحها خلال موسم عيد الاضحي المبارك.

وقال في تصريحات صحفية، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، قامت بإفتتاح 2 هايبر ماركت في حلايب والأخر في أبو رماد بإستثمارات 6 ملايين جنيهًا للهايبر الواحد، ويتم من خلالهما ضخ سلع حرة بقيمة 3 ملايين جنيه شهريًا لكل منهما.

وكشف أن محافظة البحر الأحمر قامت بتخصيص قطعة أرض على مساحة 3 آلاف متر مربع في الغردقة لإقامة هايبر ماركت جديد ويتم حاليًا الإنتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة له ثم البدء في تنفيذه.

من جانبه قال عادل حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة البحر الأحمر خلال جولة تفقدية للمركز الاعلامي بوزارة التموين على المنافذ السلعية في المحافظة، أنه يوجد في كل مدينة من مدن المحافظة هايبر ماركت ومخزن جملة، مشيرًا إلي أن المحافظة بها 24 فرع على مستوي المحافقظة منهم 7 مميكن “هايبر ماركت”، و7 أفرع جملة، و10 أفرع تجزئة.

وأكد حسين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تضخ السلع التموينية بقيمة 13 مليون جنيه شهريًا وذلك من خلال منافذ جمعيتي وبدالي التموين، إضافة إلي 3 سيارات سلعية متنقلة حمولة 1.5 طن للسيارة الواحدة، كما أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر لكافة السلع.

وأضاف حسين أنه يتم شهريًا ضخ 150 طن زيت تمويني و150 طن زيت حر، إضافة إلي 120 طنًا أرز تمويني وحر، وكميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، مشيرًا إلي أنه يتم إستلام 12 ذبيحة ماشية في الاسبوع الواحد.

من جهته أكد حمادي علي مدير مجمع الزهور التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بسفاجا، أن هناك تطوير مستمر لفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، لافتاً إلى أن مجمع الزهور تم افتتاحه العام الماضي وبلغت تكلفته الاستثمارية نحو 5 ملايين جنيه ويعمل علي توفير كافة السلع التموينية ونقاط الخبز لاصحاب البطاقات فضلاً عن السلع الحرة.

وأوضح أنه تم ضخ 4 أطنان من السكر والأرز بالمجمع يومياً بالإضافة إلي 100 كرتونة زيت طعام، بجانب 3 عجول لتوفير اللحوم بسعر 195 جنيها للكيلو، مؤكداً إستمرار توفير جميع إحتياجات المواطنين والزوار من السلع الأساسي.