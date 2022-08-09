«المصرية لتجارة الجملة»: 3 مولات تجارية باستثمارات 400 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي

كشف الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع كبرى الشركات التطوير العقاري على إقامة 3 مولات تجارية خلال العام المالي الحالي 2023/2022 باستثمارات بلغت نحو 400 مليون جنيه.

و قال عاطف في تصريحات صحفية على هامش تفقد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لفرع الشركة بمحافظة بنى سويف منذ قليل أن المول الأول يقام بمنطقة الشيخ زايد على مساحة 6 آلاف متر مربع .

وأشار عاطف الي أن المول الثاني على مساحة 6.5 آلاف متر مربع والثالث بمنطقة العبور على مساحة 9 آلاف متر مربع.

وأضاف عاطف أن الشركة تطرح كافة المنتجات في المنافذ التابعة بتخفيضات تتراوح من 20 الى25% ، مشيرا إلى تم التعاون مع محافظة بني سويف على طرح طبق البيض بسعر 52 جنيها، كما تم تخفيض سعر اللحوم البرازيلية المجمدة إلى 79 جنيها بدلا من 90 جنيها.

وحول خطة الشركة لتطوير الفروع التابعة لها قال عاطف تم تطوير 62 فرعا مميكنا ومن المستهدف تطوير 12 فرعا بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه .

وحول مبيعات الشركة أشار إلى أن إجمالى مبيعات الشركة بلغت خلال العام المالى الماضي 2022/2021 نحو 15 مليار جنيه،ومن المستهدف خلال العام المالى الحالي تحقيق أرباح نحو 15.5 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمصنع السكر التابع للشركة بمنطقة السادس من أكتوبر أشار إلى أن تكلفة المصنع 52 مليون جنيه ومقام على أحدث الطرق التكنولوجية بطاقة تعبئة تصل إلى 100 ألف طن سكر سنويا.