المصرية لتجارة الجملة: 1.6 مليار جنيه قيمة سلع التموين المصروفة لشهر سبتمبر

أكد علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أنه تم صرف سلع تموينية بقيمة 1.6 مليار جنيه، في شهر سبتمبر الماضي.

وقال سالم إنه مستهدف صرف سلع تموينية لشهر أكتوبر الجاري من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة بقيمة 1 مليار و 234 مليونا و348 ألفا و517 جنيها، إضافة إلى 400 مليون جنية قيمة زيادة الدعم الاستثنائي علي بطاقة الدعم التمويني.

وأضاف سالم أنه تم أيضا صرف سلع حرة من منافذ التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 64 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الشركة يتبعها 63 فرعا مطورا وجار تطوير 97 فرعا آخر بإجمالي 160 فرعا.

وتابع سالم أن الشركة المصرية لتجارة الجملة يتبعها عدد 190 مخزن جملة و510 ملحق لتلك المخازن يتم من خلالها صرف السلع التموينية لمنافذ جمعيتي وبدالي التموين والتي بدورها تصرف السلع للمواطنين.

ولفت سالم الي أن الشركة تطرح شهريا 500 رأس ماشية طازجة سوداني و50 طن لحوم مجمدة و250 طن دواجن، و60 ألف طن سكر ، و19 ألف و751 طن زيت ، و13 ألف و100 طن أرز ، و6 آلاف طن مكرونة.

وأوضح سالم لشركة تستهدف خلال الشهر الجاري افتتاح فرعين جديدين في محافظة البحر الأحمر بسفاجا وحلايب.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منافذ صرف السلع التموينية في محافظة الجيزة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.