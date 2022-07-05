المصرية لتجارة الجملة: طرح 700 رأس خراف حية في 13 شادرا خلال العيد

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الخراف الحية التي يتم طرحها في 39 شادر تابع لشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة بمناسبة عيد الاضحى المبارك يتم خضوعها للكشف الطبي البيطري عليها ، ومتابعتها لحظة بلحظة طبياً .

وقال وزير التموين أنه يتم التأكد من السلامة الجسدية والطبية ايضاً ، مشيرا إلي ان اوزان الخراف الحية يتفاوت ما بين 40 ‏كيلو و 70 كيلو .

و أشار الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة أنه تم إقامة 13 شادرا في محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، و الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وقنا، و أسوان، و البحر الاحمر، والوادي الجديد .

و قال عاطف أن الشركة لديها 158 فرعا منهم 62 فرعا متطور، و جاري تطوير 96 فرعا يتم من خلالها طرح كافة السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفواكه و اللحوم والدواجن ، إضافة إلي 206 فرع جملة يتبعها 493 مخزن جملة.

من جهته قال علاء فتحي العضو المنتدب للمناطق والشؤون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أنه يتم طرح خراف حية بمتوسط 700 رأس قابلة للزيادة، و ما يقرب من 900 ذبيحة خراف سودانية مبردة ، و 1500 ذبيحة عجول مبردة ، و 250 طن دواجن مجمدة وذلك على مستوي الشوادر المقامة على مستوي الجمهورية التابعة للشركة.

واضاف العضو المنتدب للمناطق والشؤون التجارية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية والغذائية يكفي مدة 3 أشهر بالشركة المصرية لتجارة الجملة ، و يتم ضخ السلع باستمرار في كافة فروع التجزئة التابعة للشركة.

من جهته اكد احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير أنه يتم طرح اسعار اللحوم والدواجن في شركات وزارة التموين بالاسعار المعلنة دون أي زيادات، حيث ان الاسعار مخفضة عن السوق المحلي بنسبة تصل إلي 25٪، كما أنه تم طرح 2000 طن لحم طازج بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

و أضاف كمال أن سعر كيلو الخراف البلدي قائم حي 90 جنيها ، ولحم ضاني مبرد الكيلو 135 جنيه ، و لحم سوداني طازج الكيلو 115 جنيه ، و لحم برازيلي مجمد الكيلو 85 جنيه ، و يتم طرح كيلو الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيه.

كما أوضح وائل عبدالله مدير مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة أن عدد المنافذ التابعة لمشروع جمعيتي يصل الي 3400 منفذ يتم من خلال صرف السلع التموينية بانتظام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على منفذ المصرية ماركت بمدينة نصر التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمشاركة احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين ، و رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بالوزارة ، و عاطف فتحي العضو المنتدب للمناطق والشؤون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة ، و وائل عبدالله مدير مشروع جمعيتي في الشركة المصرية لتجارة الجملة .