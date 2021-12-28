المصرية لتجارة الجملة: ضخ سلع تموين بقيمة مليار و200 مليون جنيه شهريًا

60 ألف طن سكر و28 ألف طن زيت تمويني و20 ألف طن أرز شهريًا

أكد علاء فتحي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المنظومة التموينية يتم صرف كميات ضخمة منها لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي، بكمية تصل إلي 60 ألف طن سكر، و28 ألف طن زيت تمويني، و20 ألف طن أرز شهريًا، إضافة إلي باقي السلع المتوفرة مثل الدقيق والمكرونة والصلصة والخل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مخزن جملة إمبابة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة الجيزة، بمشاركة رمضان الشحات، مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

تفقد مخزن جملة امبابة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة

وقال فتحي لـ”المال” إن الشركة المصرية لتجارة الجملة تصرف سلع تموينية بقيمة مليار و200 مليون جنيه شهريًا، إضافة إلي 50 مليون جنيه، قيمة سلع حرة من خلال 152 منفذًا للمصرية ماركت، منهم 62 فرعًا مميكنًا، و96 فرع تجزئة مطور، وجميع الفروع مميكنة.

وأضاف فتحي أن الشركة لديها 62 غرفة تبريد وتجميد القوة القصوي 805 أطنا منهم 580 طن تجميد، و225 طن تبريد، والثلاجات منتشرة في جميع المراكز في المحافظات المتواجدة بها الشركة المصرية لتجارة الجملة، منها ثلاجة قنا سعة 100 طن تخدم الوجه القبلي، ويتم تخزين السلع التي تحتاج إلي تبريد وتجميد مثل الدواجن واللحوم والأجبان .

وتابع فتحي أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها أسطول نقل 128 سيارة بحمولة إجمالية 912 طنًا، ويتم استخدامه في نقل السلع التموينية لباقي المحافظات، والشركة لديها مصنع سكر ينتج يوميًا 300 طن بمتوسط إنتاج 10 آلاف طن شهريًا، ويخدم منطقة القاهرة الكبري، وبعض الفروع في المحافظات التي تحتاج السكر التمويني .

وأوضح فتحي أنه تم استقدام 10 ماكينات تعبئة تم توزيعهم على المحافظات، مثل 2 ماكينة في محافظة الوادي الجديد ومثلهم في محافظة البحر الأحمر، ويخدم المحافظات التي ليس بها أماكن لتعبئة السكر التمويني .

وأشار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إلي أن مخزن جملة إمبابة يقوم بصرف سلع تموينية بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه، لنحو 64 بقالًا تموينيًا، بقيمة 7 ملايين جنيه، و32 منفذ جمعيتي، بقيمة 5 ملايين جنيه.

وأكد فتحي أن هناك احتياطيًا استراتيجيًا من السلع التموينية، يكفي لمدة 3 أشهر، للمحافظات الساحلية، أو المحافظات المتضررة من سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا صرف الاستعاضة الأولي من سلع تموين شهر يناير المقبل لبقالي التموين، ومنافذ جمعيتي، بجميع مخازن الشركة في المحافظات.