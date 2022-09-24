المصرية لتجارة الجملة: صرف سلع تموينية بقيمة مليار و250 مليون جنيه شهريًا

أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة متواجدة في محافظات القاهرة، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

وأوضح عاطف، أن الشركة يتبعها 907 فروع جملة ومميكن وملاحق، مشيرَا إلى أن الملحق هو سلسلة إمداد للفرع الرئيسي، ومن تلك الفروع 208 جملة، و123 تجزئة مميكن، و97 فرع مميكن.

وقال عاطف، إن الشركة تصرف شهريًا سلع تموينية بقيمة مالية تصل إلى مليار و250 مليون جنيه، وذلك على مستوى فروع التجزئة للشركة على مستوى محافظات الجمهورية السالف ذكرها.

وأشار رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أنه جار الانتهاء من إقامة 3 مولات تجارية في الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والعبور، خلال العام المالي الحالي 2023/2022 باستثمارات نحو 400 مليون جنيه.

وأوضح عاطف أن مول الشيخ زايد على مساحة 6 آلاف متر مربع، ومول 6 أكتوبر على مساحة 6.5 آلاف متر مربع، ومول العبور على مساحة 9 آلاف متر مربع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المركز الإعلامي لوزارة التموين لمحافظة بني سويف، بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز، ووصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.