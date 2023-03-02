«المصرية لتجارة الجملة»: توافر 32 صنفا من السلع التموينية عبر بطاقات الدعم بالفيوم

قال مجدي حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الفيوم إن جميع السلع الأساسية متوفرة بالمنافذ من زيت وسكر وأرز، بالإضافة إلى توافر 32 صنفا من السلع التموينية لصرفها على بطاقات الدعم.

وأضاف حسين خلال جولة تفقدية على مخزن جملة السلام في محافظة الفيوم أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 15 فرع جملة و9 فروع تجزئة وهايبر في محافظة الفيوم.

وتابع: إن الربط السلعي للمحافظة يصل إلى 141 مليون جنيه مقسمة إلى 105 ملايين جنيه سلع تموينية بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية بقيمة 36 مليون جنيه.

وكشف أن محافظة الفيوم بها 2 مليون و300 الف مواطن مقيد على 870 الف بطاقة تموينية، و1500 بقال تمويني، كما أن إجمالي كميات الأرز التي يتم ضخها في المحافظة من 800 الي 900 طن.

وأشار إلي أن هناك كميات كبيرة من الزيت بالمخازن تكفي حتي بعد شهر رمضان ، مؤكداً استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى استعاضات التموين لكل بقال تموين حسب استعاضته.

وقال حسين إنه يتم توفير كوبونات سلعية من 50 إلى 200 جنيه يتم توزيعها للفئات الأكثر احتياجا من خلال حصول القادرين مادياً على شرائها وتوزيعها على الأكثر احتياجا.

من جانبه قال سامح شبل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أنه تم إقامة 6 معارض أهلا رمضان وجار إقامة معرضين آخرين خلال أيام تشمل كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وبأسعار أقل من القطاع الخاص.

وأضاف شبل أن هناك توجيهات بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وبمشاركة جميع الجهات المعنية تشارك في معارض أهلا رمضان .