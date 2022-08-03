«المصرية لتجارة الجملة» تفتتح فرعين جديدين للتجزئة فى سفاجا و حلايب

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة المصرية لتجارة الجملة ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تستهدف افتتاح فرعين جديدين فى محافظة البحر الأحمر بسفاجا و حلايب خلال الشهر الجارى.

وأكدت المصادر أن التكلفة الاستثمارية للفرع تتراوح من 20 إلى 27 مليون جنيه ، إذ يضم فرع التجزئة مخزنا تابعا و ثلاجة حفظ ، بمساحة إجمالية تصل إلى 2000 متر مربع.

من جانبه، قال علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لـ«المال» على هامش جولة تفقدية الإثنين الماضي، إنه تم صرف سلع تموينية بقيمة مليار و 234 مليونا و 348 ألفا و 517 جنيها فى شهر يوليو الماضى من خلال فروع التجزئة و منافذ جمعيتى التابعة للشركة.

وأضاف أنه تم أيضا صرف سلع حرة من منافذ التجزئة التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة خلال يوليو الماضى بقيمة 64 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الشركة يتبعها 63 فرعا مطورا و جار تطوير 97 فرعا آخر بإجمالى 160.

و تابع إن شركته يتبعها 190 مخزن جملة و510 ملاحق لتلك المخازن يتم من خلالها صرف السلع التموينية لمنافذ جمعيتى وبدالى التموين والتى بدورها تصرف السلع للمواطنين.

وأوضح «سالم» أن شركته تطرح شهريا 500 رأس ماشية طازجة سودانى و50 طن لحوم مجمدة و250 طن دواجن، و 60 ألف طن سكر ، و 19 ألفا و751 طن زيت ، و13 ألفا و100 طن أرز ، و 6 آلاف طن مكرونة.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت منذ أمس الأول صرف السلع التموينية لشهر أغسطس الجارى لأصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مستفيد ، عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بين بقالى التموين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية حيث يتم توفير 25 سلعة.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركتى الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، قامت بصرف 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ جمعيتى وبقالى التموين و المجمعات الاستهلاكية.