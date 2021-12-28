اقتصاد وأسواق

المصرية لتجارة الجملة: تشغيل 54 منفذ جمعيتي في المرحلة الرابعة

اجمالي المنافذ التابعة في المرحلة الرابعة 270 منفذ
محمد مجدي 2:09 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 2:09 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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قال وائل عبدالله، مدير مشروع جمعيتي في الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية – إن مشروع جمعيتي منتشر من محافظة الجيزة حتى أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، موضحَا أنه مشروع مماثل لبقال التموين حيث إن المنفذ يحصل على عدد 28 سلعة بأفضل جودة.

وأضاف عبدالله أن عدد منافذ مشروع جمعيتي في محافظات الصعيد وصل إلى 3200 منفذ منتشرة بمراكز وقرى محافظات الصعيد، ومحافظة الجيزة بها حاليًا 480 منفذا منتشرة بجميع أنحائها قائمة على صرف سلع المنظومة التموينية.

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وتابع عبدالله أنه في عام 2021 تم إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتي بعدد 983 منفذا، و المرحلة الرابعة قائمة حاليا بعد موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك بأقسامها الثلاثة أ ، ب ، ج بعدد 270 منفذ وتم تشغيل عدد 54 منفذا حاليا و الباقي سيتم تشغيله بالتوالي بعد إنجاز التشطيبات الخاصة بتلك المنافذ.

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وأكد عبدالله أنه تم بداية من اليوم الثلاثاء صرف الاستعاضة الأولى من مقررات سلع تموين شهر يناير 2022 لمنافذ جمعيتي التابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة لطرحها للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء على مخزن إمبابة للجملة التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الجيزة، بمشاركة كل من علاء فتحي سالم العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ورمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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